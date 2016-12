Duidelijker kan hij niet zijn. ,,Armen worden vervolgd. Zeker in Rotterdam. De wethouder maakt openlijk jacht op deze mensen met allerlei denigrerende strafmaatregelen. Alsof ze een misdaad hebben begaan! In plaats van hulp krijgen ze de roe.''



Al bijna tien jaar komt Hans Goosen (69) met zijn Rotterdam Sociale Alliantie, kortweg RoSa, op voor het lot van de minderbedeelden in de stad. Nieuwsbrief nummer 102 is net de deur uit. ,,Het is een schande dat in zo'n rijk land als Nederland zoveel mensen niet mee kunnen profiteren van de welvaart'', noteert Goosen.



Armoede

Het afgelopen jaar heeft de noodzaak van hun strijd eens temeer onderstreept, weet ook RoSa-secretaris Therese Steur (75). De armoede in de stad groeit, ondanks de aantrekkende economie en ondanks alle jubelverhalen over Rotterdam als toeristische trekpleister. ,,Zo'n 114.000 Rotterdammers leven op of onder het bestaansminimum. Dat is de andere kant van het vermeende 'succesverhaal Rotterdam'. Maar het stadsbestuur kijkt weg.''



Nee, begin haar niet over de lokale politiek. ,,Alleen Josientje doet haar best, de rest laat zich in slaap sussen door Leefbaar-wethouder Struijvenberg.'' 'Josientje' staat voor Josine Strörmann, raadslid namens de SP en een partijgenote van Steur die op het stadhuis geregeld fel van leer trekt.



Ook Goosen is het geloof in de politiek grotendeels verloren. ,,Maar we geven niet op. Wat we nodig hebben, is een brede beweging die in verzet komt tegen dit asociale afbraakbeleid. Vroeg of laat zullen partijen als D66 en CDA moeten aanhaken.''



Leed

Hulp kregen Goosen en Steur ruim een maand geleden uit onverwachte hoek, toen de gebiedscommissie Noord alarm sloeg. Op basis van eigen onderzoek constateert de wijkadviesraad dat inmiddels één op de vier inwoners op of rond de armoedegrens balanceert. Het leed achter de voordeur neemt toe, maatregelen zijn gewenst, aldus de noodkreet.



Goosen en Steur onderschrijven die boodschap. Een omslag in het denken is nodig, stellen zij. ,,Mensen wakker schudden, dat is ook voor komend jaar ons doel.''



Wellicht dat de luidbejubelde documentaireserie Schuldig daarbij van pas komt. Goosen, instemmend: ,,Dankzij dat programma heeft ook het grote publiek kennis kunnen nemen van de ingrijpende gevolgen van het fenomeen armoede.''