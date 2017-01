Deze keer hangen Gülsüm en ik echt aan hun lippen. De wereldellende komt duidelijk anders bij ze binnen. ,,Je wilt het nieuws niet eens kijken'', zegt Esmeralda. Volgende week starten Gülsüm en ik voor ROC Midden Nederland een serie lezingen over radicalisering. We zitten tot over onze oren in thema's als polarisatie en internationaal terrorisme. Het is bijna surrealistisch én verfrissend om iemand te spreken die daar volkomen buiten staat.



Voetbalacademies

Kew vertelt over de twee voetbalacademies die hij heeft opgezet, de Jaliens International Football Academy. Twee jaar geleden zette hij bij de Australische club Newcastle een punt achter zijn profcarrière. Met hun drie kinderen woont het gezin in een prachtig huis aan zee in Newcastle. Esmeralda wil er een Surinaams restaurant openen. ,,Ik kookte voor de club, de jongens waren er dol op.''



Ze houdt van de ongecompliceerdheid van Australiërs. ,,De status van een voetbalvrouw is zoveel anders dan in Nederland.'' Kew: ,,Er is veel meer waardering voor mijn vrouw en kinderen. Ik kwam in een hele andere cultuur terecht. Mijn eerste dag bij de club kwam ik overdressed opdraven. De jongens droegen gewoon slippers. 'Ga je naar een feestje', lachten ze. Het was meteen vertrouwd. Ik ben meer concurrentie binnen het team gewend.'' Volgens Esmeralda is de gunfactor groter. ,,Kew krijgt in Australië veel meer waardering en respect om wat hij heeft gepresteerd. Ze kijken daar verder dan je leeftijd.''



Sparta

Zijn hart ligt nog wel bij Sparta. ,,Dat zal altijd blijven. Daar is alles begonnen.''



Nadat we afscheid hebben genomen, fietsen Gülsüm en ik door de regen naar huis. ,,Voel jij je ook een beetje gedeprimeerd?'' vraag ik. ,,Een beetje?'' We lachen.



Na een korte stilte, zeg ik: ,,Misschien krijgen we wel een mooie, warme en rustige lente.'' In gedachten boek ik een enkeltje Australië.