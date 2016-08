Hoe gaat dat trouwens in z'n werk, zo'n plotselinge breed gedeelde liefhebberij? Belt de één de ander met een geheim, vooraf afgesproken codezinnetje - 'De spruiten zijn gaar. Giet de aardappelen maar af!' - en gaan de scheerapparaten dan wel de mesjes met gelikte namen als Jaguar, Fusion en Mach 3 subiet achter slot en grendel? Misschien. Hoe het ook zij, ik zit niet in dat circuit.



En ik moet eerlijk zijn, op mijn poezelige toet wil het doorgaans niet zo vlotten met het kweken van zo'n stoere, brute bosschage. Ergens in de jaren 70 heb ik wel eens een snorretje trachten te poten, maar dat werd zo'n iel, zielig, vlassig dingetje. Ik was zelfs bang dat-ie op de fiets met forse tegenwind zou wegwaaien. Ik werd er sikkeneurig van. Wég ermee!



Moustache-misère

Los van mijn persoonlijke moustache-misère, vraag ik me wel af wat de oorzaak is van deze harige hype. Is het - onbewust - een schreeuw om aandacht van mannen die in een levensfase zitten dat ze wat minder worden gehoord? Is het compensatiehaar? Of loopt er ergens op de aardkloot een vermaard voorbeeld rond, en is het een kwestie van copy paste? Een soort tegenhanger van het her en der opduikende Bale-bolletje, het wapperende knotje waarmee Real Madrid-aanvaller annex Welshman Gareth goede sier maakt.



Het is psychologie van de koude grond hoor, maar als ik naar m'n fotootje bij deze column kijk, zie ik dat ik met mijn hand iets van een sikje uitbeeld. Toch een stil verlangen naar gezichtsbeharing? Als je met scheren stopt, tipte een verse baardmans me pas, doe het dan aan het begin van een lange vakantie. Dus wilt u me een mailtje sturen, juli volgend jaar, als het zomerreces begint? Met de veelzeggende hint: 'De spruiten zijn gaar, giet de aardappelen maar af'.