Beerput vol bouwopdrachten

Spelletje

Wie zich nu eigenlijk eigenaar mocht noemen van het optrekje aan de Turkse Riviera, dat bleef onduidelijk. ,,Het lijkt wel het spelletje Wie van de drie", aldus de rechter.



Duidelijk is wel dat Arnold R. graag in het Turkse huisje vertoefde. Zestien weken heeft hij er met zijn familie doorgebracht, die de woning als 'thuis' bestempelde. Huur betaalde hij niet, maar hij ontkende dat het verblijf een 'gift' betrof, laat staan een steekpenning. ,,Ik heb zelf water en elektra betaald. Ook heb ik op eigen kosten de tuin aangelegd. Dat beschouwde ik als 'de huur'.''



Daar dacht een van de andere verdachten heel anders over. En dat was van der H., de man die met zijn verklaringen de zaak aan het licht bracht. Hij erkende dat het huisje in Turkije is aangeschaft met het oogmerk om Arnold R. om te kopen.



Van der H. deed dit naar eigen zeggen omdat hij emotioneel onder druk werd gezet door Van R. en R.. Zijn bedrijf wankelde, al helemaal toen hij begon tegen te sputteren. ,,Ik had er moeite mee dat BOOR betaalde maar toen ik dit kenbaar maakte, kreeg ik geen werk meer. Zo werd ik gedwongen mee te werken aan dit gebeuren."



Het vakantiehuis is niet het enige omkopingsmateriaal waarvoor hij terechtstaat. Zo wordt hij er ook van verdacht contant geld te hebben geboden aan huisvestingsbaas R., diens tuin te hebben aangelegd en zijn woning en die van zijn moeder te hebben verbouwd. En er is meer: een telefoon, wasmachine, vaatwasser, een feestje, alles om R. te pleasen.



Hoewel het OM denkt dat het zo is gegaan als Van der H. omschrijft - bouwmannen die R. fêteerden in de hoop opdrachten te krijgen - liet zijn verklaring in de rechtbank de hoofden van de andere verdachten minachtend schudden. Van die bekennende woorden klopt niets, stellen zij. ,,Ja, hij zegt wel meer'', zei Arnold R. schamper over de bekennende verklaringen van zijn mede-verdachte.



De zaak gaat donderdag verder.