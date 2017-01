Bier, bitterballen en netwerken in Ahoy Rotterdam

Historie

Voor de 35ste keer is Rotterdam dit jaar het decor van de Zesdaagse. Het evenement, waarop jaarlijks tienduizenden wielerfanaten afkomen, streek in 1936 voor het eerst neer in de Maasstad. In de Nenijtohal werd het Brabantse koppel Jan Pijnenburg-Cor Wals de winnaar. Het jaar erop behaalden de Belgen Billiet en Buysse de zege. Daarna moesten de baanliefhebbers 30 jaar wachten voordat er weer werd gekoerst.



In 1968 waren in de Energiehal, destijds gevestigd in de buurt van het huidige Erasmus MC, Peter Post met zijn Belgische koppelmaat Patrick Sercu de beste. Tot 1988 was er vervolgens - met uitzondering van 1970 - elk jaar een Zesdaagse. De eerste keer dat het evenement in Ahoy werd gehouden was in 1971. Na 1988 verdween de Zesdaagse van de kalender om pas weer in 2005 een rentree te maken.



De oorsprong van het wielerspektakel moet worden gezocht in Engeland, waar in 1878 de eerste wedstrijd met een zeker zesdaagse-karakter werd gereden. In de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw volgden ook de rest van Europa en de VS.