Bij de slager in de keuken

De hoofdgerechten zijn van hetzelfde niveau: sympathiek, maar met wat slordigheden. Voor de schnitzel (16,50 euro) maken ze zelf de paneermeel, dat is lekker grof en smaakvol. Het vlees is echter iets te ver doorbakken waardoor de korst te donker en het vlees net een tikje taai is geworden.



Ook de entrecote (20,50 euro), op zich weer prachtig vlees, is net iets langer gebakken dan gevraagd. En de volgende keer vragen we of de 'peppersaus' apart mag, het zuur erin overheerst. De bijgerechten zijn charmant. In boter gebakken aardappelen met een fijne zoete toon van vanille. De roergebakken groente, bestaande uit grove stukken courgette, wortel en knolselderij zijn vers en smaakvol, ondanks de overheersende pittige tomatensaus.



Desserts

Ook leuk is de witlofsalade als garnituur bij de entrecote. Rauwe witlof, slechts lichtjes aangemaakt met een sinaasappeldressing. Bij de desserts steekt het koelkastspookje de kop weer op: de zelfgemaakte griesmeelpudding is kouder dan lekker is.



Als we weggaan, ligt onze buurtafel er nog even verwaarloosd bij. 'Waar liefde de tafel dekt, smaakt eten het best' staat er op een krijtbord aan de muur. En zo is het. Dus kom op, laat de boel nu niet versloffen. Hop, afruimen en dekken die tafel!