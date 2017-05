Ik ben er niet zomaar. Exact tien jaar geleden nam deze veelbesproken zilverrug de kuierlatten, met een machtige sprong over de slotgracht rond zijn buitenperk. Vervolgens stortte hij zich op een bezoekster en takelde haar levensgevaarlijk toe. Een heel setje verdovingspijltjes werd in zijn achterwerk geschoten om hem knock-out te krijgen. Bokito was in één klap wereldnieuws.



Een klasje kinderen hobbelt binnen en gaapt naar de aap. Het verhaal van de houdiniact uit 2007 klinkt uit de mond van leraar Niels, gekleed in een overhemd met vlindermotief. ,,Een mevrouw liet haar tanden zien aan Bokito'', doceert hij in klare Jeugdjournaaltaal, ,,en de gorilla deed dat óók. Zo van: joh, wie denk je wel dat je bent? Die dame dacht dat ze vrienden waren. Nou, Bokito niet. Hij heeft haar vervolgens flink gebeten.''



Bokito is het gesprek van de dag, en dat al een decennium lang. De volgende trits kids arriveert en speert linea recta naar het raam, waarachter de 20-jarige pater familias van de gorillaclan zit te lummelen. Zou hij het jonge volk horen joelen? De luidkeelse imitaties van een krijsende aap snerpen door de benauwde ruimte.