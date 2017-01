Niet dus. Er kwam een sms:

'Helaas worden mijn nichtjes, die met een rokje schaatsen, anno 2017 lastiggevallen.'

Huh.



Het was een bericht van een oude kennis, een Rotterdammer van naam die ik beschouw als een vernieuwer, een ruimdenkend mens. Maar nu kon ik hem niet volgen. Wat hebben lieve meisjes met hoofddoekjes in godsnaam te maken met het probleem dat nare straatjochies lieve meisjes in rokjes lastigvallen? Ik reageerde fel. ,,Bedoel je soms dat de ijsbaan voor moslims verboden moet worden?'', schreef ik.



Hij: ,,Heb jij dan liever een verbod van rokjes in een tijd dat hoofddoekjes de norm zijn geworden?'' Boem. Pats. Klap. Ruzie.



Aimabel

Met de kennis in kwestie heb ik nog nooit mot gehad. Ik vind hem aimabel, zachtaardig zonder softie te zijn. Maar nu waren wij twee opeens in een boksring van verbaal geweld beland. Stom van mij. Stom van hem. Maar het is ook de tijd van tegenwoordig, in een land vol ongeduld, verdeeldheid en onverdraagzaamheid, met ook nog eens spannende verkiezingen op komst. Waarom had ik hem niet even uitgenodigd voor een koffie in Hopper waar ik hem vaker zie? Ik had hem best netjes en beleefd om een toelichting kunnen vragen, maar gaf hem gelijk een tik op zijn neus. En eh, waren we het wel oneens eigenlijk?



O, ik haat ze, al die handelaren in haat, die op sociale media als

radicale evangelisten hun nare boodschap verkondigen. Ze preken alleen nog voor eigen parochie. Ze dulden geen tegenspraak. Wie anders denkt, die wordt belasterd. Walgelijk. Maar nu was ik dus even net als zij.