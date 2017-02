Bruiloft na bijna zeventig jaar

Prachtige, blonde krullen. Toen Aart Saly vlak na de Bevrijding op de lagere school in Capelle zat, viel hij als een blok voor dat klasgenootje met het prachtige haar. Het meisje in kwestie, Maatje de Jonge, had het echter vooral druk met spelen met haar vriendinnetjes. Met jongens had ze nog niet veel op. ,,Ze zag me niet staan’’, zegt Aart, die zijn eerste liefde vervolgens uit het oog verloor. Het waren diezelfde krullen waaraan Aart Maatje ruim zestig jaar later direct herkende, toen ze elkaar weer tegenkwamen in winkelcentrum De Koperwiek in Capelle. ,,Ze was niks veranderd.’’ Ze wisselden telefoonnummers uit en belden elkaar af en toe voor een praatje.

Toevallig

In 2012 werd Maatje na een huwelijk van ruim vijftig jaar weduwe. Toen in 2013 ook de vrouw van Aart overleed, belde ze hem om te condoleren. Vlak daarna liepen ze elkaar toevallig opnieuw tegen het lijf, toen in het Capelse winkelcentrum De Terp. ,,Kom jij eens koffie drinken met mij’’, zei hij toen tegen haar. De rest is geschiedenis. Ze kregen verkering. Aart zorgde met alle liefde voor haar, toen Maatje voor een operatie aan haar rug naar het ziekenhuis moest. En vlak voor Kerst gingen de tortelduifjes samenwonen, ook al vond Maatje het latten aanvankelijk nog wel fijn. ,,Ik had zesenhalf jaar niet voor een man hoeven zorgen. Ik kon doen wat ik wilde.’’ Hij vroeg haar niet veel later ten huwelijk, maar dat aanzoek wilde ze - gezien haar eerdere lange huwelijk waar twee kinderen uit voortkwamen - even laten bezinken. Toch zei ze al snel volmondig ja. ,,Omdat ik van hem hou. Het klikt gewoon en we lachen veel met elkaar.’’

Maandag

Het dolverliefde stel besloot dat ze op maandag 13 februari wilde trouwen. In het klein, met weinig gasten erbij. De gemeente Capelle vond hun verhaal echter zo bijzonder, dat ze Aart en Maatje aanboden om op Valentijnsdag in de trouwzaal van het gemeentehuis in het huwelijk te treden, met burgemeester Peter Oskam als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Op deze dag heet de IJsselgemeente ieder jaar Capelle Love City en zijn er allerlei romantische activiteiten.



Het echtpaar in spe ging graag op deze uitnodiging in. En zo kwam het dat ze vanmiddag even voor twee uur over de rode loper stralend het gemeentehuis binnen wandelden. Aat in een pak, Maatje in een crémekleurig met roze mantelpakje. De trouwzaal was compleet gevuld met zijn vier en haar twee kinderen, kleinkinderen, overige familieleden, vrienden en oud-collega’s.



Ten aanzien van al die aanwezigen vertelden de geliefden elkaar waarom ze op 79-jarige leeftijd voor elkaar kiezen. ,,Ze is een lieve en leuke vrouw met veel humor’’, vindt Aart van Maatje. ,,Ze kan lekker koken, is zorgzaam en begaan met dieren. En ze heeft pit.’’ Andersom zegt Maatje over haar geliefde: ,,Hij is altijd goedlachs en goed gehumeurd. Hij zorgt altijd voor het ontbijt en zet lekkere koffie.’’