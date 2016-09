Gelukkig hadden we Bubbels. Bubbels, een lieve, leuke, eigenwijze, gezellige, knuffelige, gigantisch uit d'r bek stinkende, ruwharige dwergteckel die af en toe bij ons kwam logeren. Het enige vervelende van het logeerfeestje was dat het na een dag of twee weer afgelopen was. Had ik net het instructieboek uit van het baasje over wat er wel en vooral niet met d'r mocht, ging ze alweer naar huis. Met mijn tennisbal in d'r bek. Er zijn er niet veel die daar mee wegkomen. Bubbels wel.



Kriebelen, kroelen, eten, drinken, plassen, poepen, spelen, slapen. Dat was de dagindeling wel zo'n beetje. Als het regende, waren de loopjes van Bubbels zoals van Dafne Schippers: Niet zo snel, maar wel bijna net zo lang. Even naar buiten, en je dan na nog geen honderd meter met zo'n kop aankijken van: Jij vindt dit toch ook helemaal niks? Laten we alsjeblieft naar binnen gaan met dit hondenweer. Nu snap ik pas waarom ze tot twee keer toe op één dag in bed had gepist. Het was gewoon niet zo lekker weer buiten.



Geur

Hadden. Was. Verleden tijd. Bubbels is er niet meer. Ze kwam een keer of vijf per jaar bij ons logeren. En altijd wanneer ze wegging, was het even leeg. Dan keken we elkaar aan thuis, en misten we die kleine meteen al. Dat trok langzaam weg, even denken aan die geur uit d'r smoeltje hielp meestal wel.



Nu komt ze helemaal niet meer. Als het voor ons al zo'n pijn doet, kan ik Bubbels baasje alleen maar heel veel sterkte en kracht wensen. Dat zo'n klein hondje zo'n groot gat kan achterlaten.De gezinsuitbreiding zal nog even moeten wachten, want we reizen de komende jaren nog veel. En Bubbels is nou eenmaal niet te vervangen.