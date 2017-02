Burgergelijk

Mijn 'bijna erotische lofzang' op De Hef had 'm verdrietig gemaakt. Want waarom had ik in het stukje niet even een lans gebroken voor een grondige opknapbeurt voor de belendende Koninginnebrug, die ik nota bene een 'majesteitelijke oeververbinding' had genoemd?



Zijn brief in een notendop: hoe kon ik wegzwijmelen bij een 'niet meer functionerende bonk werktuigbouwkundig staal', ,,terwijl het enige echte mooie stuk architectuur de Koninginnebrug is. Die bovendien nog in gebruik is.''



De Koninginnebrug! Zijn relaas maakt indruk op me. Zoals te doen gebruikelijk, bestijg ik mijn stalen ros en koers richting Noordereiland, om zelf ter plaatse poolshoogte te nemen.



En Koos heeft een punt! Want het staalwerk oogt alsof dat ooit met een verlepte verfroller is geschilderd, in 'n nauwelijks benoembare grijstint. Destijds kennelijk een haastklusje. Sommige rotte plekken zijn met een kwast aangestipt, terwijl elders donkere korsten al door de vette verflaag heenkomen. En waar roest wint, huilt de Koninginnebrug bruine tranen.



Tja, en als je dan om je heen tuurt, zie je eerst De Hef die mooi mosgroen én met het val in top haast hooghartig op zijn buurvrouw neerkijkt, terwijl verderop de door schilders bestormde Willemsbrug een Pont Neufje doet. En daar, aan de westelijke einder, priemt de Erasmusbrug onverschrokken in het zwerk. En die arme Koningin? Ze ziet bleek van schaamte.



Rotterdam, laat de Koninginnebrug alsjeblieft niet stikken. Luister naar het betoog van Koos, uw trouwe onderdaan. Snel schoonmaken en schilderen die hap, zo luidt zijn advies. Want: ,,De kosten ervan zouden een fractie bedragen van wat dat verfbeurtje en de rest van De Hef heeft gekost.''



Doen hoor! Ik boek Máxima alvast voor de feestelijke heropening.