Eerst moest hij geopereerd worden in het Havenziekenhuis. Aan zijn oor. En omdat het toen nog niet over was, moest dat nog eens gebeuren, maar dan in het Erasmus. En dan moest hij één nachtje blijven. Tijdens de operatie bleek echter dat het erger was dan ze dachten; zo'n MRI scan laat blijkbaar ook maar alleen zien wat hij zelf wil. En toen moest hij aan het antibiotica-infuus. En dat moet een paar keer per dag worden vervangen. 'Kan dat niet thuis?', vroeg de man thuis aan de hoofdprofessor oorgeneeskunde. En zij zei: 'Ja hoor, dat mag.' Er moest alleen even een wijkverpleegkundige geregeld worden die twee keer per dag dat infuus kwam verversen.



Nou weet ik niet of ze in het Erasmus niet goed kunnen bellen of dat ze bij de wijkzorg niet goed kunnen opnemen. Maar het ene nachtje opname werden er twee. En toen drie, en toen vier, en toen vijf.



Stoom

De oren van de man thuis zaten dicht met verband dus daar kon de stoom niet uitkomen. Maar uit de mijne wel. Dubbelop intussen. Iedereen zeurt dat de kosten van de zorg naar beneden moeten, laten ze mijn lief vijf dagen in een stervensduur bed in een universitair ziekenhuis liggen. Omdat de communicatie niet vloeiend loopt? Grrrrr. Het humeur van een grizzly beer die onterecht gewekt is uit zijn winterslaap is 100 procent vriendelijker te noemen dan dat van mij op dat moment. Die wijkverpleegkundige moest wel van goede huize komen wilde het tussen ons nog in orde komen.