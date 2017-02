Mijn neef Jan, een dijk van een vent, werkte er. En nog een leger van die vlotte heren in lichtblauwe overhemden en grijze pantalons, die je vriendelijk, en met veel geduld en kennis van zaken aan de juiste elektronicaspullen hielpen. Tegen best wel schappelijke prijzen, ook dat nog. Correct was een beresterk Rotterdams merk, in de categorie Euromast en Coolsingel.



Tot de Duitsers kwamen. De Duitsers van Mediamarkt. Ze veroverden de stad. In hun winkels was het niet pluis. Ze hielpen je er slecht, of niet. In hun zaken diende je het zelf lekker uit te zoeken en ze behandelden je als een potentiële winkeldief. Maar hun prijzen lagen onder die van Correct, dat in een paar jaar tijd zo magie verloor en, uiteindelijk, van het bruisende Oude Noorden naar de saaie Ceintuurbaan in het Kleiwegkwartier werd verdreven. Daar is Correct nu een degelijke winkel. Niets bijzonders.



Het legendarische pand aan de Bergweg staat al jaren leeg. In de etalages is al jaren geen stofzuiger geweest, waardoor de ruiten grijzig zijn geworden. Het gebouw zelf is bij gebrek aan onderhoud vaalwit van kleur geworden. Tegen de oude glazen toegangsdeuren zag ik pas een zwerver pissen. Een lelijke, gore steenpuist, middenin het opgebloeide Oude Noorden, dat is het nu.



Vorige week las ik in deze krant dat er voor het pand mogelijk een koper is gevonden. Dat vond ik goed nieuws. Maak er wat moois van, kopers! Want dit blok is dus wel voor altijd de oude winkel van Correct hè, een monument van de wederopbouw van Rotterdam.