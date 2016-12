De dominee

Echt dus hè. Onze tactiek is dat we ons eigen doel afgrendelen en bij balbezit zo snel mogelijk de 'kale dominee' lanceren. De goede man beschikt over een pegel met rechts en een repertoire schijnbewegingen dat je verwacht van een balkunstenaartje op de Copacabana en niet van een reusachtige Hollandse polderboy met turbodijen. (Het moet hier wel gezegd dat onze spits voor het doel weleens medespelers over het hoofd ziet, wat ik, uit het oogpunt van naastenliefde, van een dominee best raar vind.)

Nakend was ik, want vlak voor het douchen na onze laatste wedstrijd van 2016, toen Niels me vorige week een uitnodiging in handen drukte. Het was zo'n vriendelijk 'kom je ook'-kaartje dat kinderen krijgen in de aanloop naar verjaardagspartijtjes. Het was een uitnodiging voor de kerstavonddienst van morgen, in zijn Prinsekerk.



Niels is daar al een tijdje goed bezig. Persoonlijk vindt hij dat de kerk te lang op het oude spoor heeft gezeten. Zijn diensten, daar in Rotterdam-Noord, zijn volgens hem eigentijdser. Aan orgelmuziek doet hij niet, nee, in zijn diensten klinken gitaar, piano en drum en worden filmpjes vertoond. Maandelijks organiseert hij een borrel en regelmatig gaat een team vrijwilligers een dagje klussen of zo bij mensen die dat zelf niet kunnen (betalen). Tijdens de diensten preekt Niels vanaf de grond en niet vanuit een kansel. Het liefst zou hij tijdens de dienst ook gewoon een spijkerbroek dragen, maar onderzoeken vertelden hem dat de Boodschap geloofwaardiger overkomt als de boodschapper een pak draagt.



Niels scoort goed met zijn kerk. Op zondagse diensten zitten in deze zwaar ontkerkelijkte stad zomaar 250 tot 300 mensen in de Prinsekerk. Tachtig procent van hen is jonger dan 35.



Dus, morgenavond, van acht tot negen: kerstavonddienst in de Prinsekerk. Na afloop koffie en warme chocolademelk.

Ja, misschien ga ik wel.