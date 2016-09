De komst van een asielzoekerscentrum is voor de één aanleiding om zich in deze krant af te vragen of hij toch de ruiten van het stadhuis had moeten ingooien. Anderen stellen 300 welkomstpakketten samen om de vluchtelingen te verwelkomen. Het ene Rotterdamse raadslid noemt Erdogan 'onze leider'. Voor zijn opponenten het bewijs voor 'de lange arm van Ankara' en de volledig mislukte integratie van 'Turken' in de Nederlandse samenleving.



De feiten buitelen niet alleen over elkaar heen, de gemiddelde burger waant zich een god in het diepst van zijn gedachten. Sociale media verschaffen hem de mogelijkheid om de gasbellen die uit het diepste van zijn denkmoeras opborrelen, bekend te maken aan een groter publiek. Schuimbekkend staan we tegenover elkaar en slaan de ander om de oren met de 'echte' feiten. Wegkijker! Benoem eens!



Hoe nu verder? Als socioloog houd ik me vast aan de 'standaard normale verdeling'. De grootste groep bevindt zich altijd in het midden. Links en rechts van dat midden bevinden zich de extremen, 10 procent ongeveer. De massa is onzichtbaar en haalt het nieuws niet, maar zij zorgt uiteindelijk voor de maatschappelijke continuïteit.



Interpretaties

Als amateurfilosoof houd ik me vast aan een andere wijsgeer, die stelde dat feiten niet bestaan, maar dat we het in dit ondermaanse moeten doen met interpretaties. Er zijn verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken, maar er is geen manier om te zeggen welke wijze beter is.



In plaats van elkaar de tent nog verder uit te vechten bij het benoemen van de 'echte' feiten, is het aanbevelenswaardig om elkaar in het midden te treffen. De werkelijkheid bestaat uit 'dingen' waarover je verschillend kunt en mag denken. Het is maar een spelletje.