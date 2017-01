'De haven? Ach, wel leuk...'

,,Wel leuk'', blikt de 14-jarige Robbin van der Veen uit Stad aan 't Haringvliet terug op haar bezoek aan het chemiebedrijf LyondellBasell. Zij is één van de 850 tieners die deze week een rondleiding krijgen door fabrieken waarvan zij nog nooit gehoord hebben. In de Week van de Procestechniek gooien bedrijven in de Rotterdamse haven de hekken open, die gewoonlijk vanwege de strenge veiligheidsregels hermetisch gesloten blijven.



Voor de kinderen maken zij een uitzondering, in de hoop dat zij er later komen werken. De industrie kampt met een tekort aan procesoperators, onderhoudsmonteurs en analisten. Deze beroepen zijn goed voor een groot deel van de 2.400 vacatures per jaar in de Rotterdamse haven.



Zaadje

Hoeveel leerlingen uiteindelijk naar aanleiding van de Week van de Procestechniek voor een opleiding kiezen die hen een havenbaan oplevert, is niet bekend. ,,Dat is lastig uit te zoeken'', zegt Cees Alderliesten van Deltalinqs, het samenwerkingsverband van bedrijven in de haven. ,,We planten een zaadje.'' De tieners weten nu in ieder geval van deze mogelijkheid, beaamt directeur Mary Dotsch van het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam.



Vooralsnog wil Robbin van der Veen liever kunstenaar worden.