De kroketten in het restaurant zijn aan de kleine kant

De sommelier, een vakkundig Frans gastheer, zien we deze avond maar weinig en dat is jammer. Slechts bij onze eerste wijnkeuze verschijnt hij aan tafel en zegt dan over de chardonnay: ,,Het is een lieve wijn." Als we bij het hoofdgerecht weer om zijn advies vragen, verschijnt er zonder toelichting een glas huiswijn op tafel. Die is ter begeleiding van het menu: kalfsragout in een versgebakken bakje van bladerdeeg. De vulling is goed van smaak met zalvend kalfsvlees. Jammer dat de ragout wat aan vork en verhemelte blijft plakken.



Als garnituur komt een pannetje seizoensgroenten (9,50 euro) op tafel waaronder goed geroosterde wortel en pastinaak, maar ook zomergroenten als (te harde) venkel en zelfs mais. Misschien moet de kok even te rade gaan bij de posters over 'Les aliments de saison' die in zijn eigen zaak aan de muur hangen? Frites, mayo en salade zijn dik in orde.



Klassieker

Aan de à la carte-kant gaan we voor een Franse klassieker: sole meunière. De gebakken zeetong is groots: het visvlees is sappig en glijdt van de graat. De botersaus met kappertjes, een schijfje citroen, mini-croutons en peterselie maken het af.



Groot in omvang is de tong ook. Daarmee wordt de flinke prijs van 45 euro gerelativeerd. Perfectie mag wat kosten. Ook de desserts, een klassieke île flottante en tarte tatin, zijn keurig.



Toch missen we iets bij FG Bistro. Het concept hinkt op allerlei benen tegelijk en qua sfeer en bediening ontbreekt een beetje je ne sais quoi. Is het liefde, of focus?