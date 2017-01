Emojihemel

Emoji dus. Ik behielp me lange tijd met z'n simpele broertje emoticon, ofwel leestekencombi's die gezichtjes vormen. :-) En met die kletsnatte t middenin bovendien heerlijk om op z'n Rotterdams uit te spreken: emoTicon. Net zoals in tattootaxateur, hottentottententententoonstelling, theetuintakkentopper. Een woord met onbegrensde mogelijkheden! Neem nou emoticonnaisseur als verse term voor een psycholoog. En: emoticondoom, rubber met gevoel! ;-)



En zo pionierde ik een flink poosje door. Totdat m'n prehistorische smartphone de geest gaf. Die onhandige Handy was retetraag geworden en sloeg telkens op tilt. Ik overwoog ten einde raad maar een pientere postduif in te huren.



Maar ziet, vlak voor kerst daalde er een redder in nood uit de digitale hemel neer: Robin, een toffe Amsterdammert van de Persgroep-servicedesk. Hij voorzag me in een vloek en een scheet van 'n nieuwe, hippe & blitse flitstelefoon. Een kittig Koreaans hebbedingetje, en bovenal een waar emojiwalhalla! Een greep uit het aanbod: een helikopter, tankstation, Mona Lisa, megafoon, Paaseilandbeeldje, telescoop, locomotief, reuzenpanda, Eiffeltoren, piramide, Vrijheidsbeeld. Ik werd er helemaal emoticontioneel van. Je zou er haast een emojifobie van krijgen!



Wat er nog aan ontbreekt, is een puik setje Rotterdamse emoji's. Bijvoorbeeld een Euromastje, Kuipie, Blaakse Bossie, Erasmusbruggetje, Heffie, ss Rotterdammertje, Hotel New Yorkje, Ketelbinkie, Bokitootje. Kan ik die gozert van de servicedesk eindelijk een gers geïllustreerd bedank-appje sturen: