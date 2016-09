Erasmusbrug brengt noord en zuid dichter bij elkaar

Al twee decennia bedwing ik dagelijks de 139 meter hoge 'col' van Rotterdam. Nooit met de auto, want de Willemsbrug rijdt lekkerder door. Meestal gaat de tocht per fiets, maar steeds vaker ook te voet. Om zo iets langer te kunnen uitkijken op de Nieuwe Maas die zo fraai naar zee meandert. Het is bijna niet meer voor te stellen, maar er was een tijd zonder Erasmusbrug. Als een van de eerste bewoners van de Kop van Zuid was het pionieren in de verder kale omgeving. De ramen konden vaker niet dan wel open, want bij het minste of geringste zuchtje wind veranderde de woonkamer in een Sahara. Boodschappen deden we op het Noordereiland, voor de rest moesten we naar de overkant. Via de Willemsbrug of met de metro. Woestijn We wisten dat de woestijn tijdelijk zou zijn. Er was ons niet alleen een nieuw stadsdeel, maar ook een tweede stadsbrug in het vooruitzicht gesteld. Die kwam ook, en of! Rotterdam keek niet op een cent meer en koos voor de sierlijke brug van Ben van Berkel. Regelmatig togen we naar de kade om de bouw met eigen ogen te volgen.

Het was een bijzonder gezicht om het zwevende brugdek steeds een stukje langer te zien worden. We konden niet wachten er overheen te gaan. Op de dag dat bewoners elkaar vanaf de noord- en zuidoever voor het eerst tegemoet mochten lopen, was ik verhinderd. Maar het idee deed me een beetje denken aan een gevangenenruil in een spionagefilm.



Gevangen heb ik me op Zuid nooit gevoeld zonder Erasmusbrug. Maar de Zwaan maakte de oversteek wel een stuk makkelijker. De Wilhelminapier en de Boompjes zijn nog maar door 800 meter asfalt van elkaar gescheiden. Een kippeneindje in de grote stad, zij het een met een voor Nederlandse begrippen flink stijgingspercentage. Maar ach, die steile klim houdt de conditie op peil.



Oversteek

Zuiderlingen hebben de Erasmusbrug van meet af aan omarmd. Het centrum kwam ineens heel dichtbij. Voor Noorderlingen lag het anders. De noordoever had het gewoonterecht op de leuke stadsvoorzieningen, na oplevering van de brug lonkte de zo geringschattende boerenzij. Want daar, aan de overkant, lag een nieuw stuk stad vol mogelijkheden, met de voeten in het weidse water bovendien.



Dat hadden niet alleen de bedenkers van Hotel New York begrepen, ook het Luxor Theater waagde de oversteek. De bouw van de rode theaterburcht was nog tot daar aan toe, het oude Luxor bleef immers op zijn plek. De verhuizing van bioscoop LantarenVenster was voor velen echter een brug te ver. Moord en brand werd geschreeuwd over leegloop van de binnenstad.



Twintig jaar later blijkt het centrum niet in verval geraakt. Integendeel, Rotterdam behoort tot de hipste steden van Europa. Het aantal nieuwe eetzaakjes is niet bij te houden, in het oude pand van LantarenVenster opent binnenkort een nieuw filmhuis. Ook Zuid heeft zich geprofileerd en het nieuwe LantarenVenster trekt meer bezoekers dan ooit. Al blijven de ontwikkelingen helaas nog te beperkt tot de Kop van Zuid en Katendrecht. Zuid is een flink stuk groter.