Facebookende makelaar scoort

Ze zeggen weleens dat iedere ondernemer begint op zolder, maar bij mij was het de woonkamer." Maarten Broekman (36) lacht als hij terugdenkt aan zijn eerste stappen op eigen benen in de makelaarswereld. Het is 2009, het dieptepunt van de crisis. Het makelaarskantoor waar hij werkt, gaat failliet. Met een compagnon besluit hij een eigen kantoor te beginnen. ,,Mijn eerste opdracht was het huis van mijn buurman. De jonge vrouw die het kocht, kwam met haar ouders tekenen in mijn woonkamer. Haar vader wilde melk in zijn koffie, maar ik had geen koffiemelk. Toen ik naar mijn andere buren liep om melk te halen wist ik: dit moet professioneler."



Dat werd het al snel. Acht jaar na de zoektocht naar koffiemelk zit Broekman met zestien collega's in het Hulstkampgebouw op het Rotterdamse Noordereiland en is zijn kantoor dit jaar uitgeroepen tot verkoopmakelaar van Zuid-Holland. Waar komt dat succes vandaan? ,,De makelaarsbranche is traditioneel en daar braken we vanaf het begin mee. Geen etalage of een woningkrantje, maar alles via sociale media. Daar begonnen we vroeg mee en we plukken daar nu nog steeds de vruchten van. En we hadden vanaf het begin een duidelijke focus: woningen voor young professionals en expats in Rotterdam." Achteraf bleek ook het moment van instappen goed. ,,In 2009 was de crisis op het dieptepunt. Dat lijkt niet een goed punt om je eigen kantoor te beginnen, maar het kon op dat moment niet slechter gaan."

Opmars

De opmars van MAARTENMakelaardij was niet alleen een kwestie van de juiste keuzes. Het kantoor profiteert ook van de opmars die Rotterdam maakte. ,,Natuurlijk, we surfen graag mee op die golf. In de sector waarop wij ons voornamelijk richten, is die golf groter. Vroeger vertrokken afgestudeerden zo snel mogelijk uit Rotterdam, nu komen op bijna elke bezichtiging Amsterdammers af."



Ondanks de goede ontwikkelingen op de Rotterdamse huizenmarkt ('komende twee jaar verwacht ik een groei van jaarlijks 5 procent') wil Broekman voorkomen dat hij op de automatische piloot gaat werken. ,,Ik heb ook slechte tijden meegemaakt, het kan zo omslaan. We moeten vernieuwend blijven." Service is daarbij het sleutelwoord. ,,De belangstelling voor woningen is nu zo groot, dat bezichtigingen vaak massaal en onpersoonlijk zijn. Het huis wordt toch wel verkocht. Wij blijven hameren op service. Dat is een investering, maar die betaalt zich uit."

Goed nieuws