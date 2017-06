Dus ik snapte het eerst nog wel, dat er iemand bij de gemeente een gadget wilde en dus die secondentellers bestelde. Voor de fietsstoplichten bij de Erasmusbrug. Dat kan makkelijk in Rotterdam, zolang je niet over de 8 miljoen heengaat, valt het niemand op als je wat extra's uitgeeft. Maar ja, toen moest het lulverhaal er nog bij verzonnen worden.



Let op, hier komt het lulverhaal:



Ten eerste is het volgens de gemeente fijn dat een fietser weet hoe lang hij precies voor rood moet staan. Hoezo fijn? Je staat je eerst twee minuten dood te ergeren dat het secondending het niet doet. Want dan springt die pas aan. En weet je dat je nog eens 35 fucking seconden mag wachten.



Ten tweede is het volgens de gemeente fijn dat een fietser door de secondentellers halverwege de Erasmusbrug al weet of hij het groene licht nog haalt als hij doortrapt of dat dat toch niet gaat lukken. Hoezo fijn? Wisten we dat vroeger dan niet? Dat heette bij een stoplicht toch altijd oranje. Dan wist je ook dat het bijna rood zou worden.