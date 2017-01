Gezonde break van de koekenbakker

Recept

Met behulp van de kennis die hij opdoet tijdens zijn opleiding als voedingsdeskundige bedenkt hij zelf een recept voor een gezond en vooral voedzaam tussendoortje. ,,Ik schreef 100 bakkers in het land aan met de vraag of ze een gezonde koek voor me konden maken. Vijf bakkers reageerden en stuurden een voorbeeld.''



De personal trainer kiest de lekkerste en deelt ze uit aan zijn klanten, die naar eigen zeggen meteen dolenthousiast reageren. ,,Mijn geheim? Het is gewoon een lekkere koek die ook nog eens gezond is en goed vult door de vele vezels.



De koek is gezoet met natuurlijke suikers uit graan en fruit en bevat alleen natuurlijke ingrediënten.''



Inmiddels worden de koeken in vele kantines van onder meer de politie verkocht, maar ook in snoepautomaten en bij tankstations. En zijn er meerdere varianten verkrijgbaar, zoals de koek met amandel en citroen. Behalve de koeken heeft hij ook fruit- en notenrepen in het assortiment. ,,Het bedenken van nieuwe tussendoortjes doe ik zelf'', vertelt hij trots.