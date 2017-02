Goed gesprek

Hij was altijd zinnelijk en nu ineens moet hij weer een luier om. En mijn andere zoon heeft een lage accu. Nee, niet dat hij sloom is, dat bedoel ik niet. Een lage accu, dat hij niet goed kan leren. Oh, heet dat IQ? Ook goed. Ja, natuurlijk hebben mijn zoons weleens ruzie. Gisteren hebben ze weer de hele dag kibbeling gehad. En dan bracht ik ze vroeger naar oma, maar dat kan niet meer want die is aan het demonteren.



Ja dat is zielig, eerst slikte ze alleen depressieve medicijnen maar nu maakt ze steeds ruzie met mij. Terwijl wij juist altijd op het goeie beentje hebben gestaan. Nee, en mijn zus kan ook niet helpen, want die is zwakbeschaafd. Mijn tante houdt haar onder. Ja, die geeft haar geld om van te leven.



En weet je, mijn vriend zegt soms troostend: lieverd, rustig, jij kan ook geen handen met ijzer breken. O u lacht, zeg ik het verkeerd om? O ja, je kan natuurlijk wel handen met ijzer breken. Maar goed dat mijn vader - de duivel hebbe zijn ziel - dat niet wist want die probeerde dat vroeger bij ons wel met een stok, maar nooit met ijzer. En zo kom je in een visuele cirkel. De spychiater en de spycholoog zijn bij mijn ex met een PO bezig. Nee, ik weet niet wat dat betekent. Wat zegt u, dat is een persoonlijkheidsonderzoek? Nee, dat kan niet, mijn ex heeft helemaal geen persoonlijkheid. Hij heeft asperges. En hij is een narcis.



Hoe het met mijn broer is? Ja, die was er vorige keer bij toen ik hier bij u was, dat is waar. Nou die heeft Kosovo. Weet u wel, dat je niks meer onthoudt van de drank. En weet je wat mijn klantmanager van de Soos laatst heeft gedaan? Hij heeft gehangen in allebei mijn oren! Ja, natuurlijk betekent dat dat hij de telefoon erop heeft gegooid. U begrijpt ook niks, mevrouw de advocaat. Terwijl ik toch normaal Nederlands praat. Ik ben geen allochtoner.