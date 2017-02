Graag of niet

Er was een tijd dat we hier niet veel hadden om over op te scheppen, behalve de Euromast, de kubuswoningen, onze hypermoderne bieb en dat rare potlood daarnaast. De Erasmusbrug bestond nog niet. We droomden van erkenning. Eerst nationaal, daarna internationaal. Op feestjes in de provincie of tijdens onze vakanties in verre landen waren we uitstekende ambassadeurs. We schreeuwden van de daken dat Rotterdam echt een hele gave stad was. Op het stadhuis maakten ze er zelfs beleid op, citymarketing heette dat toen al. Daar was een pot lokgeld voor gereserveerd. En dat hebben we gemerkt. Sinds het begin van de jaren 90 regent het films en tv-programma's met Rotterdam als fameus decor.