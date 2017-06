Grande

ColumnDe zondagavond viel over Manchester, en over Rotterdam. Bij de tv leefde ik mee met 50.000 emotionele Britten in de Old Trafford Cricket Ground. Soms heb je dat, het gevoel dat er iets groots gebeurt dat nooit vergeten zal worden terwijl jij er, op afstand, toch gewoon bij bent. De trotse saamhorigheid van mensen, de optredens van Liam Callagher, Chris Martin, The Black Eyed Peas, Pharell en Robbie Williams: het sleepte me mee.