Groene haven draait op aardolie

Het had een historische dag moeten worden. Voor het eerst in jaren zou woensdag een olietanker uit Iran de Rotterdamse haven binnenvaren. Het handelsembargo dat de Europese Unie het land had opgelegd vanwege nucleaire activiteiten is ingetrokken en een paar dagen voordat de opheffing officieel was gingen de eerste schepen bomvol aardolie al varen. De Huge voorop. Op weg naar Rotterdam. Natuurlijk Rotterdam.



Topman Allard Castelein presenteerde gisteren de jaarcijfers van de Rotterdamse haven. Olie is goed voor bijna de helft van de overslag in de Poort van Europa. Zo'n 223 miljard kilo 'natte bulk' wordt er in- en uit gevaren. Een zekerheidje, terwijl de containeroverslag zich minder goed laat voorspellen. Containerschepen liggen minder diep in het water, waardoor de scheepvaartbedrijven de havens in Europa voor het uitkiezen hebben. Vooral Antwerpen is een geduchte concurrent in de slag om de containers.



Voor olietankers als de Huge ligt dat anders. Die zouden met hun buik vol olie in de meeste havens aan de grond lopen. Met haar diepgang van meer dan 21 meter kan het gevaarte alleen in de open zeehaven Rotterdam gemakkelijk uit de voeten. Hier hoeft het 330 meter lange gevaarte - denk drie voetbalvelden achter elkaar - geen sluizen door, maar dobbert ze vanuit zee zo naar de terminal. Zeker de Maasvlakte Olie Terminal (MOT), de bestemming van de Huge, is gemakkelijk aan te varen. De aanlegplaats ligt op het uiterste puntje van de Maasvlakte. Vanuit zee één keer rechtsaf en ze is er.