Gülenbolwerk Rotterdam

Tweeledig

De zaak? Die is volgens Zürcher tweeledig. Aan de ene kant is persoonlijke ontwikkeling belangrijk binnen de Gülen-beweging: ,,Jezelf dienstbaar opstellen, goede dingen doen om zo een betere moslim te worden.'' Aan de andere kant willen ze ook 'de baas spelen'. ,,Het is een langetermijnstrategie om er een betere, meer islamitische wereld van te maken. Met een groot een machtig Turkije. Uiteindelijk moet Gods plan worden gerealiseerd. Dus om het democraten te noemen... Nee, dat zijn ze niet.''



Het beeld van een club met twee verschillende gezichten wordt bevestigd in gesprekken die deze krant voerde met mensen die betrokken waren bij de Rotterdamse Gülen-beweging. ,,Het plan is ook hier om talenten op te leiden en op belangrijke posities neer te zetten. Het uiteindelijke doel is om de islam - volgens de interpretatie van Gülen - te verspreiden, overal daar waar de zon schijnt. Dat is de drive. En het gaat allemaal heel stiekem'', zegt een Turkse Rotterdammer.



Gezellig

Het contact met de Gülenbeweging begint voor velen met zogenoemde huiskamersessies, die worden geleid door een abi (broeder) of abla (zuster). Jongeren van 14, 15 jaar worden daarvoor uitgenodigd. ,,Het begint heel gezellig. Er wordt thee gedronken, gekletst en bij lekker weer gebarbecued. Er wordt gelezen - niet de Koran, maar de boeken van Gülen of Said Nursi. Wie slim is, krijgt alle aandacht. In een vmbo'er zijn ze niet geïnteresseerd'', zegt een deelnemer.



Er is ook sprake van een bepaalde dresscode: bij voorkeur een pantalon en halflange jas. Verder draagt een Gülenist nooit een baard. ,,Je leert dat als Mohammed nu zou leven, hij in een pak zou lopen, zonder baard. Daar kan je wel wat mee, als jonge moslim in Nederland.'' Als ze elkaar begroeten, volgt een omhelzing, met een tikje onder aan de rug.



Doel

In 2007 opende het Cosmicus College in Rotterdam de deuren. Officieel een seculiere middelbare school voor havo en vwo, met de nadruk op wereldburgerschap. Van de Turkse docenten op het Cosmicus zijn er veel actief als abi en abla, zegt een oud-medewerker. ,,Er waren natuurlijk discussies op het Cosmicus: waarom starten we niet gewoon een islamitische school? Want dat mag in Nederland. Het antwoord was: nee, op deze manier bereiken we sneller ons doel.''



Zo was het gedrag binnenkamers niet hetzelfde als naar buiten toe. Met 'vreemden' in de buurt schudden mannen en vrouwen elkaar probleemloos de hand, maar intern was dat taboe.



Duister

Directeur van het Cosmicus, Ilyas Bagci, wil geen antwoord geven op de vraag of docenten als abi of abla werkzaam zijn. Is het Cosmicus, op het oog een gewone Rotterdamse middelbare school, onderdeel van een groter Gülen-netwerk? ,,Nee, helemaal niet'', zegt Bagci resoluut. ,,Ik kan er ook niets aan doen wat er in de Turkse gemeenschap allemaal wordt gedacht.''



Hoewel enkele kopstukken nu openlijk uitkomen voor hun bewondering voor Gülen, blijven de ware bedoelingen duister, zegt expert en publiciste Elise Steilberg. Zij volgt de beweging al vele jaren kritisch, vanaf het moment dat haar Turks-Nederlandse zoon belandde bij een buitenschoolse cursus, gegeven door Gülenisten.



Verkooppraatjes

Ze vindt dat de Nederlandse overheid te makkelijk denkt over de Gülen-beweging. ,,Ze weten heel goed wat de media en politici in Nederland willen horen, maar dat zijn verkooppraatjes. Ze houden overal in Europa dezelfde verhalen. Maar in Turkije gelooft niemand dat meer'', zegt Steilberg. ,,Aan de ene kant hebben ze seculiere scholen en aan de andere kant verborgen studiehuizen, waar kinderen de beweging worden ingetrokken. Dat klopt toch niet? Dat vraagt gewoon om onderzoek.''



Ook zij ziet het als een 'islamiserende beweging'. ,,Ze hebben de tijd, een heel lange adem. Al komt het islamitische rijk er over 200 jaar, dan hebben ze in elk geval hun steentje bijgedragen.''De Utrechtse emeritus hoogleraar Martin van Bruinessen, Turkije en islam-expert, is milder. Hij deed in 2010 op verzoek van het kabinet onderzoek naar de Gülen-beweging in Nederland.



Weinig veranderd

Hoewel het onderzoek zes jaar geleden plaatsvond is er volgens hem 'sindsdien niets wezenlijks veranderd'. Zijn conclusie toen was dat het een 'sociaal en moreel behoudende religieuze beweging is met een ondoorzichtige organisatiestructuur'. De kaderleden zijn wars van islamitisch vertoon.



Ze doen mee aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Daarin is 'dienstbaarheid' (hizmet in het Turks) de kernwaarde. ,,Hoe werelds hun publieke activiteiten ook zijn, ze onderwerpen zich in het privéleven aan een strikte morele discipline'', zo observeerde Van Bruinessen in zijn rapport over de meest actieve leden. ,,Het is een levenshouding die lijkt op die van de klassieke calvinisten: zij zijn 'actief in de wereld, maar niet van de wereld'.'' In zijn onderzoeksrapport noemde hij hen 'Turks-islamitische jezuïeten'. Desgevraagd typeert hij hen nu ook als 'vrome moslims in burgerkostuum'.



Putsch

De Turkije-expert vermoedt dat er op grond van wat er tot nu naar buiten is gekomen over de mislukte staatsgreep, de putsch niet alleen werd uitgevoerd door aanhangers van Gülen, maar ook door radicale pro-westerse kemalisten (aanhangers van het gedachtengoed van de eerste president Mustafa Kemal Atatürk) en opportunisten die hun carrière geblokkeerd zagen.



Uit het onderzoeksrapport blijkt niet dat de Gülenisten er in Nederland een geheime agenda op na houden en de samenleving willen islamiseren of de integratie tegenwerken. Etiketten als 'ultra-orthodox', 'fundamentalistisch' of 'islamistisch' vindt Van Bruinessen misleidend. ,,Het vasthouden aan het islamitisch recht of het precies uitvoeren van de rituele regels van de islam spelen amper een rol in de leefwereld van de Gülenisten.



Morele waarden zijn voor hen van veel groter belang, net als het lezen en bestuderen van de teksten van Gülen en diens leermeester Said Nursi. Ze hebben evenmin een politiek programma of ideologie, zoals de Moslim Broeders in Egypte. Ze zijn sociaal conservatief, maar goed geïntegreerd. Ze belijden een soort door het soefisme beïnvloede Turkse volksislam, maar dan een moderne versie daarvan."