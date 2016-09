Sommige studenten zijn nog even stil en verlegen na een aantal weken, maar in iedere klas zijn er wel een paar die de toon bepalen. Soms loopt haantjesgedrag nog net niet uit de hand, maar vaak blijft het bij een grote mond, over en weer.



Een wereld van verschil; tijdens de introductieweek zitten ze nog met de handjes tussen de benen, angstig om zich heen te kijken en na een aantal weken schelden ze elkaars moeder uit. Want na een week of drie voel je de eerste spanningen.



Maar je ziet ook meiden die al hun hele levensverhaal hebben verteld en plannen maken om samen op vakantie te gaan. Voor mij was het spannend; zijn er studenten die de 'Gülen-Erdoganspanningen' meenemen naar de klas? Zo ja, hoe ga ik daar mee om? We hadden het gisteren over de doodstraf.



,,Die moet weer ingevoerd worden!'' roept een student. ,,Er zijn zoveel mensen die kinderen misbruiken! Die moeten allemaal opgehangen worden!'' ,,Ja, man'', zegt een andere jongeman. ,,Dat soort mensen moeten gewoon dood.'' Een Turkse jongedame reageert heel kalm.



,,Eerst goed nadenken voordat je wat zegt, jongens. Wat als een slechte regeringsleider de macht krijgt om iedereen op te hangen? Stel je voor dat Erdogan opeens mensen mag ophangen? Weet je hoeveel onschuldige mensen er dan doodgaan?''



De klas is eventjes stil. Niemand die iets zegt. Ik wist ook even niet wat ik moest zeggen. Na een paar seconden zegt een Marokkaanse studente: ,,Hey, ik vind die Erdogan cool. Hij is stoer. Maar luister eens, waar hebben we het over? Het is vandaag Prinsjesdag. Hebben jullie al gezien wat Máxima aanheeft? Zij heeft echt stijl, ze ziet er altijd mooi uit, ze heeft smaak.



Komt waarschijnlijk omdat ze Argentijns is. Ik luister sowieso niet naar die rede, ik kijk alleen maar naar die stomme hoedjes en mooie jurken en shit, want ze praten toch niet over ons. Ze liegen sowieso daarzo in Den Haag.'' En zo kan het gaan in een Rotterdamse klas. Haantjesgedrag gepaard met charme, nuchterheid, kracht, intelligentie en drama.