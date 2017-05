Sinds 11 september 2001 stellen we steeds diezelfde vraag: Wanneer komen wij aan de beurt? Ik ken mensen die Schiphol en CS al mijden. Maar ik denk graag aan al die mooie grote feestjes die ik in festivalstad Rotterdam al heb overleefd. En waar was IS dan toen we onlangs met 150.000 man Feyenoord huldigden? Op de Coolsingel tussen Hofplein en Westblaak was best plek voor een achterbaks terroristje. Hadden de IS'ers die dag toevallig een snipperdag of hebben ze bij IS hun zaakjes domweg niet op orde?