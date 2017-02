Hefeuforie

Zo raak ik spontaan in vervoering, die kille dinsdagochtend in het brugwachtershuisje bij de Koninginnebrug. Na uren kleumen, in afwachting van het moment dat het 600 ton zware val tussen de torens van De Hef wordt gezet, zoek ik met een clubje andere Hef-fans beschutting in het knusse hutje aan de zuidkant van de majesteitelijke oeververbinding op Zuid.



Binnen zit fotograaf Paul Martens, gehuld in een fluorescerend geel hesje, te pielen met een joystick waarmee hij een camera -buiten op een metershoog, uitschuifbaar statief- kan bedienen. De haarscherpe beelden mikt hij op YouTube, zodat ze tot diep in het pittoreske Vladivostok-west van dit Maasstedelijke huzarenstukje kunnen genieten.



Plots bevriest de tijd. Ik registreer slechts. Hoe 'n iel verwarmingselement aan de muur zorgt dat het nét behaaglijk is en hoe het stuk voor stuk met een natte t gezegende volk tegen elkaar aan dromt. Voor ons neus rijst de stoere Hef uit de Koningshaven op, terwijl een straffe stroming de betonnen basis geselt. Mijn hart bonst pure blijdschap. Ik zie Rotterdam, ik voel Rotterdam, ik bén Rotterdam - en tot tranen toe geroerd.



De magische sfeer wordt wreed doorbroken door een brugwachter, die opeens uit het niets opduikt. Type Bromsnor, met een zware, luide stem. ,,Er zijn veel te veel burgers binnen. Ik sommeer iedereen die hier niets te zoeken heeft, subiet deze ruimte te verlaten'', bast hij bits. Morrend druipt het publiek af, om even later getuige te zijn van het moment suprême, als het beweegbare deel en de heftorens weer één worden.



Eind die week fiets ik in het pikkedonker over de Maasboulevard. Net na Tropicana tuur ik de Koningshaven in, en zie het sobere silhouet van De Hef, met het val weer in de hoogste stand, zoals het hoort. Ik geniet met volle teugen van dit betoverende tafereel. Een aanrader voor eenieder, die hunkert naar een piekervaring!