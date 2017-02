Als weinig spraakzame man die erg op zichzelf is, wist hij goed te camoufleren hoe zeer zijn hoorvermogen verder is afgenomen. Ik ontdekte dit tijdens onze samenwerking voor een Turks kookboek dat ik aan het schrijven ben. Ik kan namelijk niet koken. Mijn vader, die de lekkerste vleesgerechten bereidt, moest samen met mijn moeder aan de bak. En op de foto.



De fotoshoot vindt plaats in een studio in Zoetermeer. Mijn moeder en ik gaan mee in mijn vaders auto. Zolang hij mag rijden is hij de gelukkigste mens op aarde. Dat geldt andersom helaas niet voor ons. Helemaal niet nu hij een onbekende route moet rijden. Als blijkt dat hij de aanwijzingen van het navigatiesysteem niet hoort, prevelt mijn moeder haar eerste gebeden. Ik herhaal de aanwijzingen als een luide echo, maar hij luistert niet. Deze keer bewust niet omdat hij het niet wíl horen. Mijn vader is iemand die zowel Maassluis als Hellevoetsluis 'Hellemaassluis' noemt. Als ik vraag welke van de twee plaatsen hij precies bedoelt, zegt hij: ,,Hoe kan je dat niet weten?'' En: ,,Jij bent journalist?'' Hij weet het altijd beter.



Wanneer we arriveren bij de studio is hij helemaal uitgeput van de inspanning. Ik zie hoe onzeker en gefrustreerd hij raakt door zijn gehoorprobleem. Toch lijkt toegeven moeilijker. Mijn vader is niet de enige die zich schaamt voor zijn doofheid en het dragen van een hoortoestel. Van alle mensen in Nederland die voor een gehoorapparaat in aanmerking komen, blijkt slechts 20 procent er een te hebben.



Terug in Rotterdam bel ik meteen met een gehoorspeciaalzaak op Zuidplein voor een afspraak. Dan blijkt dat hij niet heeft gereageerd op een landelijke oproep voor een gratis hoortest.



,,Deze keer sleuren we je er naartoe!'', roep ik. Hij doet weer alsof hij me niet hoort.