Hoofddoekjes on ice, dat had je twee jaar geleden echt nog niet. Maar even later werd de idylle verstoord. Een witte man op noren had deze drukke schaatsdag in de kerstvakantie uitgekozen om zijn snelle trainingsrondjes te draaien. Gefocust gleed hij door de binnenbaan voor de snelste schaatsers.



Ik rijd daar graag ook rond en snapte dus zijn ernst wel, maar hij had beter op een stiller moment van de dag kunnen komen. Want wie op een overvolle ijsbaan de Sven Kramer wil uithangen, die vraagt om ongelukken.



De man - 50'er, strak schaatspak om lange schaatsbenen - was echter eigenwijs en schaatste voluit het onheil tegemoet: Drie wankelende, keuvelende hoofddoekjes op een rij, iets te dicht op de binnenbaan. Daar kwam Sven, middenin een rondje 29,1, dus geen zin om te remmen. Een botsing was aanstaande.