Huis en keuken te klein? Huur je eigen restaurant

Stel, je wilt dolgraag voor een grote groep vrienden of familie koken, maar een kleine keuken of te weinig borden en bestek zorgen ervoor dat je de plannen laat varen.



Zonde, vindt Daan den Houter. ,,Ik kan me juist heel goed voorstellen dat mensen die het leuk vinden om te koken, dat ook graag eens voor een groot gezelschap zouden willen doen. Maar je gaat niet voor twee grote etentjes per jaar een enorm servies aanschaffen. Daarom ben ik begonnen met Restaurantjehuren.nl: hier zijn spullen genoeg en er is ruimte zat.''



Den Houter - in het dagelijks leven kunstenaar - is lid van 'Stad in de Maak'. Dit is een Rotterdamse stichting die langdurig lege panden in de stad in gebruik neemt en ervoor zorgt dat buurtbewoners hier een plek hebben. Zo heeft de initiatiefnemer zijn atelier boven het restaurant. ,,De ruimte beneden was voor allerlei gebruik geschikt en werd af en toe voor exposities gebruikt. Tot het idee kwam om dit als een restaurant te verhuren.''



Vaatwasmachine

Op de begane grond van het pand aan de Banierstraat in Rotterdam-Noord is plek voor maximaal 21 mensen, maar de ruimte kan ook voor een kleinere groep worden gehuurd. De keuken is compleet met een flinke stapel pannen, ovenschalen, borden, bestek, glazen en ga zo maar door. Er staat een vijfpits gasfornuis, een ruime oven en twee koelkasten. En afwassen hoeft niet met de hand, want dat doet de vaatwasmachine voor je.



Het is de bedoeling dat er zelf gekookt wordt. Simpel of een zesgangenmenu, het kan allemaal. ,,Als je graag voor twintig man pannenkoeken wilt bakken, is dat prima. Maar je kunt ook een chef inhuren, dan hoef je zelf helemaal niks meer te doen.''



Wie zijn of haar gasten tijdens het diner op iets bijzonders wil trakteren, kan de zelfgemaakte Rotterdamse vlierbloesemwijn van Den Houter schenken. ,,Ik pluk de vlierbloesem langs de Kralingse Plas en maak er thuis wijn van. Het is een lekker licht lentewijntje.''



Benieuwd

Of het concept aanslaat, is afwachten. ,,Ik ben benieuwd hoe de Rotterdammers op mijn idee reageren. Zijn de huurders tevreden? Missen ze nog spullen in de keuken? Zo kan ik het steeds verder uitbouwen.''



Als het een succes wordt, zou hij Restaurantjehuren.nl wel landelijk willen uitbreiden. ,,Dan hoef ik niet overal eigenaar van een pand te worden, maar zouden verhuurders uit andere steden zich bij mijn boekingswebsite kunnen aansluiten, waardoor het concept een landelijk fenomeen wordt.''