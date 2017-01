Inleveren, zie het als investering

Beursbengel

De Neef is klein van stuk. Als hij niet in een werkjas op het water is, steekt hij strak in het pak en logenstraft hij ieder clichébeeld van een havenwerker. Met het haar in model en glanzende schoenen heeft de 45-jarige Barendrechter meer weg van een beursbengel. Hij had in de financiële sector kunnen werken, bekent hij, maar de haven en vooral de mentaliteit ('doe maar gewoon, met z'n allen de schouders eronder') houden hem bij de roeiers.



Met de diploma's op zak werd hij penningmeester van de KRVE en sinds 2015 is hij de voorzitter. ,,Omdat ik zo goed kan praten.'' Dat was nodig de afgelopen jaren, want hij moest de 300 KRVE-leden overtuigen van een nieuwe stap. En of zij dat wilden betalen. ,,Elke beslissing komt in stemming. Ik heb als voorzitter 300 bazen.''



Stel die maar eens voor om salaris en pensioen in te leveren. Het was 2008, blikt hij terug op de lange vergaderingen en slapeloze nachten. Er was veel geld nodig. Gert van der Burg, de Willy Wortel onder de roeiers, had iets bedacht waardoor schepen niet meer konden los raken.



De ramp met de Claudel een jaar daarvoor in Rotterdam lag nog vers in het geheugen. Het containerschip raakte in een storm op drift, ramde een steiger op de Maasvlakte en een leiding van een olieterminal. Schade: 100 miljoen euro. Een schokbreker tussen de aanlegpaal en de tros kan de enorme krachten van een 400 meter lang schip in zulke extreme omstandigheden opvangen, bedacht Van der Burg.



Met een bedrijfscultuur van 'zelf doen', lag het voor de hand dat het apparaat in huis ontwikkeld moest worden. Dat zou zeker enkele miljoenen kosten. Wat als het project mislukt? ,,Ik ken ieder plekje op mijn plafond, zo vaak heb ik er naar zitten staren.''



Pensioenkas

Het geld moest uit de pensioenkas komen. Het zou terugkomen, beloofde De Neef. Maar niet met rente. ,,Zie het als een investering.'' Hij kreeg de wind van voren. Natuurlijk, roeiers zijn direct. Het was spannend, al noemt De Neef de situatie liever 'fascinerend'. Hij praatte en praatte, dat hij geloofde in het apparaat. Hoe belangrijk deze vinding voor de haven zou zijn en dus voor de roeiers. Dat zij met hun vakmanschap bij uitstek de club zijn die dit kan ontwikkelen. En dat alleen vast- en losmaken van schepen niet genoeg is voor het voortbestaan. Nadat iedereen zijn stemkastje ('Zo is er nooit discussie over de uitslag') had ingedrukt, bleek een meerderheid vóór.



De ShoreTension beleeft nu de doorbraak. Het hydraulische systeem dat de spanning op de tros regelt, doet al dienst in zestien havens in tien landen. Binnenkort verkoopt de KRVE het honderdste exemplaar. De investering is zich aan het terugverdienen.



Er rollen meer uitvindingen uit de werkplaats aan de Heijplaatweg: een hydraulische trossenklem, een supersterke boei en speciaal kunststof voor de bumpers op een boot. ,,In iedere kleur leverbaar.'' De eigen werf krijgt een lift die schepen voor onderhoud uit het water tilt.



Innovatie

De roeiers dragen tegenwoordig zo'n 15 procent van hun inkomen af voor innovatie. Zo willen zij hun KRVE verzekeren van een toekomst. Want al zal het vast- en losmaken van schepen altijd de hoofdmoot vormen, legt De Neef uit, dat werk loopt terug. Kwamen er tien jaar geleden nog 37.000 schepen naar Rotterdam, nu zijn dat er 7.000 minder. Ze zijn weliswaar steeds groter en dat maakt het werk gecompliceerder, maar per saldo zijn minder mensen nodig. ,,We moeten verbreden. Al zullen de nieuwe werkzaamheden altijd te maken hebben met het vast- en losmaken.''



'Met touwtjes', want dat ziet hij niet snel veranderen. ,,Zeg nooit nooit, we hebben de roeispanen ook ingewisseld voor snelle boten. Maar experimenten met mag­neten en zuignappen bewijzen vooral hoe probaat trossen zijn. Die nieuwe technologieën slurpen energie, touwen niet. Uit het getrek van een schip aan de trossen kunnen we zelfs energie opwekken. Daar zijn we trouwens mee bezig.''