M: ,,De Profeet was ongeschoold en ongeletterd, maar wel geniaal. Weet je waarom? Hij zei: Haal een mug die op de melk drijft, er niet zomaar uit. Doop hem eerst helemaal onder. De ene vleugel bevat gif, de andere het tegengif.''

H: ,,Daarom drink ik geen melk. Mag jij trouwens kangoeroevlees eten?''

M: ,,Zit dat op je brood? Geef maar een happie.''

H: ,,Dat bedoel ik. De Koran is geschreven in een bepaalde omgeving in een bepaalde tijd. Neem nou die gezichtsbedekking. Volgens mij was die bedoeld als bescherming tegen zandstormen. Waarom draag jij geen boerka? We moeten vanmiddag naar de Maasvlakte. Daar is het altijd windkracht 5.''

K: "Als het paard haar staart niet beweegt, wil ze niet worden gedekt.''

M: "Waar slaat dat nu weer op?''

K: "Dat zeggen ze bij ons in Erbil. Zie je niet dat Jannie eraan komt met de koffie?''