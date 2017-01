Kruiwagens

Gastarbeiderskinderen zoals ik werden vaak aan hun lot overgelaten door onwetende ouders die de Nederlandse taal niet beheersten. Wanneer ik noodgedwongen meeging naar mijn eigen ouderavonden om te vertalen, stelde mijn juf of mijn meester ons op ons gemak. De spagaat waarin ik me begaf, tussen twee werelden, werd gezien en begrepen. Voor een kind en zijn zelfvertrouwen is dat belangrijk.



Op de middelbare school begeleidde de decaan mij stapsgewijs bij mijn inschrijving op de School voor Journalistiek. Thuis kon ik er niet over praten. Studeren werd zeer gestimuleerd, maar mijn ouders hadden geen idee van de studierichtingen. Toen ik mijn diploma behaalde, kreeg ik van een lerares mijn eerste typemachine. Ik zal nooit vergeten wat ze zei: ,,Geen nieuwe weliswaar, maar hier kun je alvast op oefenen.''



Zwaar

In mijn propedeusejaar had ik het zwaar. Voor het eerst ondervond ik een achterstand op klasgenoten. Vooral op het gebied van taalgevoel en algemene basiskennis. U wilt niet weten hoe oud ik al was toen ik erachter kwam dat met 'Appie' de Albert Heijn wordt bedoeld.



,,Je hebt de klok horen luiden, maar je weet niet waar de klepel hangt'', zei een docent. Hij bemoedigde mij, tot de eindstreep.



Toen ik voor het Rotterdams Dagblad naar de Turks-Iraakse grens werd gestuurd om verslag te doen over de inval in Irak, overhandigde de buurman mij bij terugkeer een plakboek met al mijn artikelen.



Gisteren kregen we een bericht van onze oud-onderwijzeres. Ze schreef dat ze ontroerd was en moest huilen toen ze onze bloemen ontving: ,,Ik zal altijd, maar dan ook áltijd trots op jullie zijn.''



Weer die liefdevolle en warme hand.