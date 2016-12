Last Christmas

Hoe vaak ik zijn liedjes niet heb 'gezongen' tijdens playbackshows op mijn basisschool in Rozenburg. Heupwiegend, vrolijk, brutaal, sexy. Dat was toen de zanger nog niet openlijk worstelde met de schaduwkanten van de roem en zijn homoseksualiteit.



Met mijn klasgenootjes ruzieden we wie George mocht zijn. Ik was smoorverliefd op hem. Mijn zus Vildan en ik hadden jarenlang een poster van Wham! in onze slaapkamer hangen.



Eigenzinnig

Zo eigenzinnig als hij was, zo begaafd was George Michael ook. Wie herinnert zich niet het Freddie Mercury Tribute? De volgende dag sprak ié-der-een over Michaels fenomenale optreden. Hij kon als enige tegen de melodieën van Mercury op. Brian May: ,,That was pure Freddie.''



Hij leek altijd zo op zoek naar verlossing. Het was niet lang na zijn solodebuut: je zag hem zienderogen lijden en vechten tegen dat lijden. Ik viel zelf het meest voor zijn existientiële eenzaamheid. De getourmenteerde George Michael stal met Older definitief mijn hart. Wie liefheeft verliest, dat was de boodschap die oprees uit die reeks melancholieke nummers.



Vildan was zijn grootste fan. ,,Ik kan het niet geloven'', zegt ze. ,,Weet je het zeker? Is het echt geen nep-nieuws?'' Mijn zus heeft hem verschillende malen live gezien, onder meer tijdens zijn 25 Live tour - zijn eerste wereldtournee in 15 jaar. Het concert in Ahoy was in zes minuten uitverkocht.



Knap

Hij was zo knap. Ik ken niemand die zo zijn best deed om zichzelf lelijk te maken. Wij wilden hem zien, maar hij verstopte zich. Als hij al optrad, verschool hij zich achter z'n zonnebril. Er werd hem verweten te koop te lopen met zijn extreme schuwheid. Maar wie zijn tragische (familie-)geschiedenis kent, weet wel beter.



Op de avond van zijn dood sturen mijn zus en ik talloze nummers naar elkaar. De tranen staan in m'n ogen. Die nacht nemen we afscheid van ons jeugdidool. Het is onze laatste kerst met George Michael.