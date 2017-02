Liefde Leefbaar en Aboutaleb knelt

Zoals ze ook wist, of in elk geval had moeten en had kunnen weten, dat dat ene hypergevoelige woordje voor de oppositie reden zou zijn om als een bok op de haverkist te springen. ,,Leefbaar zegt publiekelijk het vertrouwen op in Aboutaleb'', constateerde PvdA'er Marco Heijmen afgelopen vrijdag fijntjes. In het mede door hem aangevraagde debat hoopt hij beide partijen morgen verder uiteen te spelen.



Hoogwerf, kandidaat-Kamerlid voor het rechts-liberale VNL, houdt intussen voet bij stuk. ,,Ik ben echt boos. Wat de burgemeester ook mag beweren: ik blijf het consequent 'een Hamas-bijeenkomst' noemen, want dat is het. Wij als Leefbaar zullen alles in het werk stellen om die conferentie alsnog uit Rotterdam te weren. Onze stad kan en mag geen podium bieden aan lieden met dergelijke gevaarlijke en verwerpelijke ideeën.''



Moed

Moed kan Hoogwerf (41) niet worden ontzegd. Net als haar collega Michel van Elck, Leefbaars woordvoerder zorg en asielzaken, roeit ze vaak dwars tegen de stroom in. Dat de oppositie haar af en toe wegzet als 'de gillende keukenmeid van Leefbaar'? Het is haar om het even.



En Aboutaleb? Hij kan niet zonder de steun van de Leefbaren, maar de PvdA'er wil onder geen beding de geschiedenisboeken ingaan als hun marionet. Verbale lenigheid is morgen vereist in het debat, dat slechts zijdelings over Hamas zal gaan. De hoofdmoot is 'onze burgemeester'.