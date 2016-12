Onvergetelijke, bijzondere personages. Zoals Rufus, gespeeld door Rowan Atkinson, een sieradenverkoper in een warenhuis die tergend geconcentreerd het kerstcadeau van een klant voor diens minnares inpakt - terwijl de bedrogen echtgenote elk moment kan opduiken. ,,This is só much more than a bag, sir.''



Onbekende karakters, die je tegenkomt in het dagelijkse leven en van wie je gaat houden: ze bestaan niet alleen in films, maar ook in het echt. Gewoon, in hartje Rotterdam - in de Bijenkorf.



Chanel

,,Er werkt een jongen bij de stand van Chanel die is zó leuk'', zeg ik door de telefoon tegen mijn zus Vildan. ,,Ik weet wie je bedoelt'', roept ze terug. ,,Opgeschoren haar, kuif, opgemaakt?'' ,,Ja, die!''



Een paar dagen later, tijdens een brunch met m'n buurvrouwen, gaat het weer over hem én over z'n collega. ,,Die is ook opgemaakt, heeft blond haar en geen kuif'', zegt Arjanne. ,,Ze zijn zo knap en attent. Die mannen zijn he-le-maal af.'' Dian weet ook meteen wie we bedoelen: ,,De meest verzorgde mannen die ik ken.'' Ik doe een kleine rondvraag. Iedereen die ik spreek, weet meteen wie ik bedoel.