Mistmisère

Mis dus! Of beter: mist dus.

Pótjedicht zat het, waar toch echt een messcherp zicht op ontploffende Ghetto Blasters, fonkelende Blow Backs en bombastische Baby Booms - 'goed vals en lawaaierig' - was voorspeld. Ik hóórde de explosies wel (Biem!), maar zag door de dichte damp geen flikker. Zelfs de Kuip en de Van Brienenoordbrug, pal voor mijn woonstee opgetrokken, waren in geen velden of wegen te bekennen.



Geen paniek! Want dankzij onze ontroostbare treurbuis - of beter gezegd: ons lamlendige ledscherm - zou ik de befaamde jaarlijkse knalparty in Rotjeknor alsnog in volle glorie kunnen aanschouwen. Op de Erasmusbrug paffen ze tijdens het Nationaal Vuurwerk zo veel munitie de lucht in, dat daardoor het vette mistgordijn boven de stad wel aan flarden zou worden gescheurd.



Wat een deceptie! Want nadat Linda de Mol, geflankeerd door het schijtlollige duo Jeroen & Guus, Ik hou van Holland had uitgeluid, zagen de 1,9 miljoen kijkbuiskindertjes verdomd weinig Rotterdam, maar wel een overdosis aan grachtengordeltypes en Gooise matras­kakkers voorbij paraderen om ons een gelukkig nieuwjaar te wensen.



Een noodgreep, verklaarde RTL, vanwege de mist. Joh, pleurt effe op zeg, in Rotterdam zouden we nog doorgaan met uitzenden als het bombardement gaande was. Toen in 2007 de brandgrens werd aangelicht, hing de bewolking óók laag; wat een machtig, mysterieus schouwspel was dát zeg.



Volgend jaar beter, klinkt het vanuit Hilversum. Inderdaad! Mocht het oudejaarsnacht miezeren, misten of motregenen, dan liever geen parade van landelijke wannabe celebrities meer. Nee, doe dan nog maar een keertje beelden van de huldiging van Feyenoord. Als alles volgens plan verloopt, in 2017 zélf gedraaid. Mist of geen mist.