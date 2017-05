Column's Ochtends komt het zonlicht in stilte. Buiten hoor ik de eerste kinderen op de binnenplaats. Het vriendje van mijn zoontje staat voor de tuindeur en vraagt of hij buiten komt spelen. Samen huppelen ze vrolijk weg. De weidse schitterende dag in. Ik kijk ze na. Straks komen ze weer thuis.

Zekerheid is vrijheid. Ik zet mijn laptop aan. Op Twitter zie ik weer het filmpje van Charlotte Campbell die na de zelfmoordaanslag in Manchester wanhopig op zoek was naar haar dochter Olivia. Haar emotionele oproep werd massaal gedeeld op sociale media. Voor het eerst in lange tijd heb ik gebeden.

Olivia is dood. Vermoord, samen met al die andere jongeren, tieners, kinderen. Deze aanslag treft me vol in mijn moederhart.

Het valt me steeds zwaarder om na een aanslagover te gaan tot de orde van de dag alsof er niks aan de hand is. We doen het wel.

Nu terreurdreiging en aanslagen het dagelijkse leven zijn gaan domineren, treedt er enige vorm van gewenning op. We schrikken, maar we zijn niet meer verbaasd. Alsof we rustig afwachten, totdat het noodlot toeslaat.

Het liefst schreeuw ik het uit: ,,Kijk, hier staan we. Wij zijn niet bang.'' Zoals burgemeester Aboutaleb na de aanslag op Charlie Hebdo. Zijn kracht en moed inspireerden mensen, want hij riep ons op sámen een vuist te maken tegen terreur. Helaas torpederen wij als samenleving onze eigen kracht door het belang van die eenheid niet te willen zien. Als iets me beangstigt, dan is dit het wel.

Na Manchester zie ik hoe 'opiniemakers', zoals na elke aanslag, kinderachtig en ijdel ruziën ('Ík heb gelijk!') over wie de massamoord het beste duidt.



Ik word zo moe van de eindeloze discussies in ons land over links, rechts, politiek (in)correct die de tegenstellingen verder op scherp zetten in tijden van crisis.



De terreuraanslagen zijn gericht op íeders vrijheid. We moeten op elkaar kunnen rekenen. Samen moeten we stapje voor stapje omhoog. De weerbaarheid van een samenleving uit zich in moed en eenheid. Niet in angst en verdeeldheid. Deze zekerheid is onze weg naar vrijheid.