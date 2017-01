En dikverdiend. Onze stad is aantrekkelijk geworden. Wie vandaag hier wakker wordt uit een coma van dertig jaar, valt gelijk weer flauw. Die gelooft niet wat hij ziet. Rotterdam is in allure en gezelligheid een stad in opkomst, inmiddels echt wel een stedentripje waard. Eerst kreeg ons centrum de afgelopen decennia flair, nu komen de oude, omliggende wijken op. Ze worden hot spots voor (jonge) mensen die van het leven willen genieten en niet in een verre buitenwijk op hun driezitter willen blijven hangen.



Als leek vind ik het nogal raadselachtig waarom het ene stukje stad wel opbloeit en het andere niet. In het Oude Westen barst het inmiddels van de leuke straatjes. Het Oude Noorden komt er ook aan. Je vindt er al van die pittoreske pleintjes, met een fijn eettentje, een lekkere bakker en een rits mooie geveltjes. Pas op Rotterdammers, voor we het in de gaten hebben zit die wijk straks vol met mensen van buiten.



Katendrecht is ook zo'n place to be waar het, zeker in het weekend, gezellig is. Maar wat ik dan zo vreemd vind is dat het pal om de hoek op de Kop van Zuid stukken minder feestelijk voelt. Die wijk was twintig jaar geleden nog het pronkstuk van de te verwachten vooruitgang. Alles werd gedaan om het daar tot leven te brengen.



Eerst kwam daar Hotel New York, later de Erasmusbrug, Las Palmas, Lantaren/Venster, het Nieuwe Luxor en suitehotel Pincoffs. Maar ik vind het er meestal een betrekkelijke dooie boel. Mooie gebouwen, maar op straat weinig sfeer. Illustratief daarvoor is het prachtige Entrepotgebouw, dat op een fijne super na, vooral worstelt met leegstand en binnen een treurige, armoedige indruk wekt. Daar is het nog gewoon 1987. Is er iemand in deze stad die ook dit stukje Rotterdam alsnog een flinke zet in de goede richting kan geven?