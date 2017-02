Maar niet doen, mensen. Níet doen!



Wie de Kuip nu reeds vol wil zetten met grote schermen, rekent op het kampioenschap. Sorry voor het cliché, maar dat is de goden verzoeken. Dat is onheil over jezelf afroepen. Overmoed past ons niet. Daar komt ellende van.



U vindt dat ik me aanstel? Ooit, lang geleden, won Feyenoord twee keer in een seizoen van Ajax. Prompt bracht de club een dvd uit over die wedstrijden. Maar die bleken uiteindelijk niets waard. Want in twee play-offpotjes, direct na de competitie, kickte Ajax ons uit de voorronde van de Champions League.



Nog langer geleden, versloeg Feyenoord, in Duitsland, de topclub VFB Stuttgart: 1-3. Onze trainer, Leo Beenhakker, was zo vriendelijk direct na de wedstrijd het Duitse voetbal failliet te verklaren. U raadt al hoe de returnwedstrijd in de Kuip afliep. Het werd 0-3 en Feyenoord was uitgeschakeld.



Wij supporters gaan getraumatiseerd door het leven. We verloren ooit met 10-0 (van PSV) en met 8-2, 6-0, 5-0 en 5-1 (van Ajax). Wij maakten de afgelopen veertig jaar meer teleurstellingen mee dan welke Nederlandse voetbalfan ook. Wij weten dat ons bescheidenheid past.



In de Kuip zingen we dus nog steeds niet dat we kampioen gaan worden. (Iets wat we vroeger regelmatig reeds op speeldag drie plachten te doen.) Daarbij houden we tegenwoordig onze grote bek wanneer er rivalen uit Amsterdam en Eindhoven in onze nabijheid verkeren. Laten we dat nog even volhouden.



Tot we, op de dag dat hét echt zover is, helemaal los gaan. Dan zullen we feesten, een lange, mooie zomer lang.