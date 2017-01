Nieuwe Obama

Woensdagavond werd in de Doelen het Internationale Filmfestival Rotterdam (IFFR) geopend. Donald Trump was er ook. Nou ja, niet echt natuurlijk, maar zijn geest zat in de hoofden van de bezoekers. In de zaal heerste het gevoel dat elders op deze aarde een cultuurbarbaar uit New York culturele vrijheden, de mensenrechten, ja zelfs de hele wereldorde bedreigt.



Natuurlijk zat daar, in de Grote Zaal, niet een afspiegeling van de wereldbevolking, maar een progressieve elite van een man of vijfhonderd. Het was een veelkleurige, internationale groep, met veel Afro-Americans. Populisten van vandaag de dag halen doorgaans hun neus op voor deze soort. Links, politiekcorrect, niet volks, dus te ver afgedreven van de echte kwesties van tegenwoordig.



Maar dat deed er nu niet toe. De opening van het IFFR werd een protest tegen het Trumpisme. Directeur Bero Beyer van het IFFR verzuchtte in een toespraak dat de wereld op hol was geslagen. Het gesjoemel met feiten door politici, de harde toon van het debat, de onvriendelijke bejegening van vrouwen, van minderheden, al die klachten van Beyer gingen er in als koek.



Maar er is gelukkig nog iets van beschaving over, zei Beyer. Hij wees naar het midden van de zaal. Daar zat een grote man, die hoop gaf.

,,Ahmed Aboutaleb!''

Er klonk spontaan applaus. Gejuich. Er was opluchting. Zo van: Het mogen barre tijden zijn, Obama is weg, maar hij, onze Ahmed, is er tenminste nog.



Een uurtje later, bij de garderobe, trof ik Ivo Opstelten.

,,Is dat wat!'' zei ik, ,,Ahmed Aboutaleb is hier vanavond zo ongeveer tot de nieuwe leider van de vrije, weldenkende deel van de wereld benoemd.''

,,Prima toch'', grijnsde Ivo Opstelten. ,,Houden zo.''