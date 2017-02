Op goed geluk het mooie weiland in

Het blijkt het mobieltje van de jonge ober die, eenmaal ontwaakt, alles op vol volume afspeelt. Zelf komt hij ook nog in actie. Althans: met zijn jas nog aan en petje op sjokt hij onze kant uit. Daar mikt hij zwijgend bestek en een stapel papieren servetjes naast ons neer, en sloft weer terug.



Bobbeltjes

Te midden van zoveel desinteresse valt het eten eigenlijk nog best mee. De koude kalfstong met azijn en chili (14 euro) is zowel fris als pittig. De dunnere plakjes tong zijn mals, maar er zitten ook flink wat dikkere, taaie stukken tussen. Af en toe kauwen we op het vel van de tong. Je weet wel, dat met die bobbeltjes. De 'gestampte komkommer in zoete saus' is niets meer dan grote stukken ongeschilde komkommer met een dressing van azijn en suiker. Daar wordt 8 euro voor gevraagd.



De lamskebab (vier stuks voor 8 euro), is eerst nog te rood. Het gaat terug naar de keuken en komt dan wat gaarder terug. Als je het niet erg vindt om in het royaal gestrooide komijnpoeder te happen is het best een aardige kebab. Lagman (10 euro), een Oeigoerse specialiteit, bestaat uit hele lange, dikke noedels met stukjes kipfilet en wederom paprika in een dunne tomatensaus. Eigenlijk is de wonton-soep nog het lekkerst. De bouillon is vrij subtiel van smaak en de met lamsgehakt gevulde dumplings zijn ook in orde.



Bij het afruimen wordt alles aan onze tafel op een schaal geschoven, inclusief etensresten. Dat levert een waterval van rode saus op, die ternauwernood onze kleding mist. We deppen de spetters zelf op. Of er een dessert in huis is weten we niet, we willen het ook niet weten. Beide heren zitten inmiddels gebogen over hun telefoon. We storen ze nog maar één keer: om de rekening te vragen. Onze eerste keer Oeigoers is ook de laatste.