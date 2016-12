'Opgelucht als iemand me toelacht'

EEN EIGEN STEKEen jaar nadat hij in voormalig hotel de Stuw werd opgevangen, ontvangt Talal Al Khas uit Damascus de sleutels van zijn eigen huisje. De start voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven als Nederlander. ,,Eindelijk heb ik weer een boekenkast.''

Quote Iedereen moet proberen zo goed mogelijk te integreren Talal Al Khas Vrijwel iedereen in Krimpen aan den IJssel kent Talal Al Khas inmiddels. De 36-jarige Syriër stapte vorig jaar samen met zo'n 100 andere vluchtelingen uit de bus voor sporthal De Boog in Krimpen, waar ze drie weken lang in een crisisopvang zaten. Talal wierp zich op als manusje-van-alles en tolk. Nog steeds trouwens. Maar na een jaar lang in de Boog en later in de Stuw, is het tijd voor een volgende stap in zijn leven: een eigen huis in Krimpen. ,,En dat uitgerekend met kerst'', lacht Talal, die samen met zijn zus naar Nederland vluchtte.



Als Grieks-orthodoxe christen groeide Talal op in het oude Damascus. ,,Ik vier kerst al sinds mijn geboorte. Voor mij draait het om blij zijn, met familie en vrienden zijn.'' Hij laat foto's zien van de buurt waar hij opgroeide. Hij woonde in het oudste deel van de miljoenenstad. Sierlijk verlichte steegjes vol feestvierende mensen. Terwijl hij de mooiste kerstplaatjes uit Syrië laat zien, neuriet hij een bijbels kerstlied. ,,Onze vieringen zijn uitbundig: trompetten, trombones en heel veel zingen. Ook gematigde moslims vierden kerst gewoon met ons mee.''

Erasmusbrug

Voor het eerst viert Talal de feestdagen met vrienden in Nederland, al weet hij nog niet precies waar. ,,Ik ga misschien naar vrienden in Rotterdam. Er is heel mooi vuurwerk op de Erasmusbrug. Maar misschien ga ik naar Amsterdam, daar heb ik ook vrienden.'' Hij begint te lachen en laat merken dat hij de verhoudingen al wel kent: ,,Misschien toch maar Rotterdam. Want Amsterdam schijnt hier gevoelig te liggen'', grapt hij.

Wie met Talal praat, ontdekt één ding: hij oogt gelukkig, op z'n gemak en vooral niet teneergeslagen door de oorlog die hij in 2015 ontvluchtte. ,,Natuurlijk heb ik ook slechte herinneringen. Maar juist die herinneringen zijn essentieel om een dikke huid te krijgen.''

En dus praat de Syriër nauwelijks over wat er mis is en was in zijn geboorteland. Sterker nog: sinds zijn komst naar Nederland wil hij maar één ding: hier slagen en niet te veel terugkijken. ,,De beste genezing is een lach op iemands gezicht. Het geeft het idee dat je welkom bent. Echt waar. Als iemand me toelacht, ben ik opgelucht. Waarom? Die liefde zijn we verloren in Syrië. Niet het geld of de bezittingen.''

Vrijwilliger

Nu hij de sleutel heeft van zijn nieuwe huis aan de rand van Krimpen, kan hij vooruit kijken. ,,Ik werk nu als vrijwilliger al bij het Facet, hier in het dorp. Daar kook ik voor ouderen en maak ik een praatje met ze.''

Dat doet hij overwegend in het Nederlands. De boodschap van burgemeester Martijn Vroom, om zo snel mogelijk Nederlands te leren, heeft Talal wel begrepen. ,,Ook al ga ik niet naar de taallessen'', geeft hij toe. ,,Ik kijk filmpjes op YouTube en kijk het Nederlandse nieuws. Daar leer ik al veel van. Vanaf januari ga ik taalles volgen.''

Hoewel hij terugkijkt op een fijne periode in de Stuw, het voormalig hotel in het centrum van het dorp, kan hij niet wachten te vertrekken. ,,Je hebt er geen privacy'', legt hij uit. ,,We leven in een kleine kamer en je spullen liggen overal om je heen. Als je iemand op bezoek krijgt, wil iedereen het weten. Met een eigen huis krijg ik ook mijn waardigheid terug. Straks kunnen mensen gewoon bij me langskomen. Ik heb mezelf al voor kunnen stellen aan de buren. Het voelt alsof ik mijn vrijheid terugkrijg en geen vluchteling meer ben'', vertelt hij.

,,Of ik me nog een vluchteling voel? Ja, iedere week laat ik vingerafdrukken achter voor het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers, red.). Als dat nog moet, dan ben je nog niet vrij.''

Afspraak

Talal fantaseert er lustig op los hoe het straks zal zijn in zijn nieuwe, eigen stek. ,,Als iemand langs wil komen, moeten ze straks een afspraak maken'', zegt hij met een grote grijns. ,,Ze moeten aanbellen, in plaats van dat ze zomaar mijn kamer kunnen binnenstappen. En als ik wil lezen, pak ik iets uit mijn boekenkast. In Damascus had ik een grote kast vol boeken. Ik ben zo blij dat ik die straks weer heb.''

Ondanks zijn goede voornemens en hoopvolle toekomst, is hij ook nog weleens bang. ,,Het doet me echt pijn als ik de aanslagen in Berlijn zie, of wanneer vluchtelingen de hulp van de mensen hier niet waarderen. Dat baart me wel-eens zorgen.''

Loyaal

Hij hoopt vurig dat vluchtelingen net als hij de draad zo snel mogelijk oppakken. ,,In Syrië hebben we een gezegde: 'verveling is het kussen van de duivel'. Als je niets om handen hebt, dan ga je aan de drugs of doe je dingen die niet mogen. Iedereen moet proberen zo goed mogelijk te integreren en loyaal te zijn aan de mensen die je heel erg hebben geholpen.''

Of hij ooit teruggaat, weet hij niet. ,,Het belangrijkste vind ik dat ik een normaal leven kan hebben. En dat kan hier in Nederland. Het klinkt misschien gek, maar Nederland zit al in mijn hart. Ik voel me hier thuis.''