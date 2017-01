Overheidsbezoek is voor mijn ouders een waardige gebeurtenis

,,Er komen mensen langs van de gemeente voor een enquête'', zegt mijn moeder. Het gaat om een jaarlijks huisbezoek bij ouderen van 75 jaar en ouder in Rotterdam. Een van de middelen die de gemeente inzet om eenzaamheid in de stad te bestrijden.



De deurbel gaat. Twee jonge vrijwilligers, Ibrahim en Sinem, schudden ons de hand en nemen plaats op de bank in de woonkamer. Mijn vader zit naast Sinem, licht naar haar toegedraaid, klaar om de vragen te ontvangen. Hij is volledig geconcentreerd. Voor mijn ouders is zo'n overheidsbezoek een waardige gebeurtenis.



,,Meneer, krijgt u hulp bij het opstaan en aankleden'', vraagt Ibrahim. ,,Hulp? Bedoel je subsidie?'' We schieten allemaal in de lach. Hulp heeft hij niet nodig en eenzaam voelt hij zich al helemaal niet met vier kinderen die in de buurt wonen en regelmatig over de vloer komen. Ibrahim vraag welk cijfer mijn vader zou geven aan hoe tevreden hij is. ,,Een tien.''



Mijn ouders mogen zichzelf gelukkig prijzen. Ruim de helft van de Rotterdamse ouderen voelt zich namelijk eenzaam. ,,Een keer moest iemand huilen, omdat ze al zo lang geen bezoek had gehad'', vertelt Sinem. Door ouderen op te zoeken, probeert de gemeente inzichtelijk te maken hoe het met deze mensen gaat, Als er sprake is van (gevoelens van) eenzaamheid en of sociaal isolement, dan wordt hulp en zorg ingezet.



Nadat we afscheid hebben genomen van Ibrahim en Sinem, ruimt mijn moeder de onaangetaste tafel op. Ze oogt geraakt door wat ze vanmiddag allemaal heeft gehoord. Mijn vader staat met zijn handen in zijn zakken uit het raam te staren. Dan draait hij zich om naar mijn moeder: ,,We moeten een bedankkaart sturen naar deze mooie, jonge mensen en de gemeente.''