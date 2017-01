Populaire stad, maar niet voor zaken

In principe staan alle lichten op groen. Het stationskwartier in Rotterdam is omgedoopt tot Central District en is opgezet als zakenwijk van internationale allure. Met het nieuwe station - met supersnelle treinverbinding naar Schiphol en Amsterdam - als trots uithangbord.



Daarnaast is de stad een stuk populairder als woonstad, vooral voor hoogopgeleiden. Zelfs Amsterdammers komen in de Maasstad wonen.



Tot zover het gejubel over Rotterdam. Want de grote bedrijven? Die volgen niet. ,,We hebben tot dusver geen bewijs dat internationale bedrijven Rotterdam verkiezen boven Amsterdam'', constateert Leon de Lobel, directeur van de Rotterdamse afdeling van het internationale makelaars- en advieskantoor Cushman & Wakefield (voorheen DTZ Zadelhoff). ,,Misschien gaat het de komende jaren daadwerkelijk gebeuren, want alle voorwaarden zijn aanwezig. Maar op dit moment is het nog niet het geval. Amsterdam geniet de voorkeur. Maar gezien de krapte op de kantoormarkt aldaar - en ook in Utrecht - zou Rotterdam een prima achtervang zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar ruimte.''



De makelaar verwijst naar de groeiende problemen op de Amsterdamse kantoormarkt. In de hoofdstad in momenteel zelfs sprake van een 'kantoorcrisis'. De markt is 'drooggekookt', schrijft Het Parool. De leegstand is daar gedaald tot onder de 10 procent, in de populaire gebieden is er zelfs niets meer te huur. De prijzen zijn met gemiddeld 12 procent gestegen. De gemeente Amsterdam weigert vooralsnog om nieuwe kantoren te laten bijbouwen. Experts waarschuwen dat de hoofdstad zo bedrijven dreigt te verliezen.



Dat biedt kansen voor Rotterdam, zegt De Lobel. In het Rotterdamse Central District is nog wel ruimte, en zijn de huurprijzen tot soms wel de helft lager dan in de Zuidas. Maar, zo blijft zijn boodschap, hoop er niet te veel op.



Ondanks de toegenomen populariteit is de aantrekkingskracht van de hoofdstad nog steeds van een andere orde. ,,Amsterdam is de nummer 1 van Nederland; het is niet anders. Het wordt - zeker voor buitenlandse bedrijven - als de belangrijkste stad van Nederland gezien. Daar zijn ook de andere internationale hoofdkantoren gevestigd. Amsterdam doet mee met steden als Parijs en Londen. Het is een op zichzelf staand merk.''