Winnaars AD-wedstrijd beleven prachtmiddag in Kuip

Genieten

Gijs van Veen (9) en Gabriël Cabenda (13) genieten met volle teugen. Van de twaalf jeugdige ontwerpers zijn zij het meest verknocht aan de club. Uitbundig moedigen ze de mannen op het veld aan nog een keer te scoren. Ze weten als trouwe supporters waar een nieuw stadion aan zou moet voldoen en hielpen graag mee met het ontwerpen. ,,Ik ben wel al 20 keer bij een wedstrijd geweest'', zegt Gabriël. Gijs:,,Ik ga vaak met mijn vader. Die was eerst nog voor Ajax, erg he?''



Apetrots is coördinerend moeder Nathalie Bartens. Het ontwerp is 100 procent de verdienste van de kinderen. ,,Ze hebben zelf uitgerekend hoe groot de onderdelen moesten zijn en alles uitgesneden'', zegt ze. ,,Toen we in tijdnood kwamen, hebben ze onderdelen meegenomen als huiswerk. Ze wilden het niet afraffelen, maar het zo maken zoals ze het bedacht hadden.''



Bij de workshop van OMA eerder op de middag mochten de kinderen nog een keer laten zien wat ze in huis hebben. Het nieuwe stadion zal maar een paar dagen per jaar gebruikt worden voor voetbalwedstrijden. Hebben zij nog ideeën over wat ermee gedaan kan worden als de bal stilligt? Met stift en post-its mogen ze de schets van het officiële OMA-ontwerp bijwerken.



Veerle Hilgers (9) weet precies wat het nieuwe stadion nog nodig heeft: een theater. Ze pakt resoluut een stift en voegt een koepel toe aan het dak. Veerle moet wel iets bekennen: Feyenoord is leuk hoor, maar eigenlijk is ze voor PSV. Hoe kan dat nou? ,,Mijn moeder komt uit Eindhoven.'' Ter compensatie heeft ze extra haar best gedaan op haar supportersoutfit: Ze heeft een petje op waar ze zelf heel precies het Feyenoordlogo op heeft nagetekend.



Toiletten

In rap tempo zetten de kinderen hun ideeën op papier: Een sport- en speelhal op het dak, een glijbaan vanaf de bovenste ring, kleine sportveldjes op het plein voor het stadion en zelfs een glazen VIP-room gemonteerd boven de middenstip. Maar wat is volgens de kinderen nou het aller-, allerbelangrijkste in zo'n stadion? Veel toiletten, schone toiletten. De kinderen die de Kuip eerder bezocht hadden, wisten dat het sanitair in het huidige stadion te wensen over laat.



Ook bij deze wedstrijd staan er lange rijen voor de niet al te schone wc's. Volgens OMA-architect Kees van Casteren slaan de kinderen de spijker op z'n kop. ,,Heel goed gezien. Voor het ontwerpen van een stadion zijn er twee dingen waar wij als architecten als eerste rekening mee moeten houden: voldoende toiletten en voldoende uitgiftepunten voor bier.''