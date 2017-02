Rafika komt er wel. Slim, scherp, inmiddels hoogopgeleid in de zorgsector en dus - al direct na haar studie - door een baas binnengehaald. Wat best bijzonder is voor deze tijd. Ja, voor Rafika ligt de wereld aan haar voeten. Haar bestaan beleeft ze zwevend, zo lijkt het wel. Die krijgt een prachtig leven, let maar op.



Rafik worstelt. Hij is een ict'er, maar komt niet aan de slag. Dat maakt een leven zwaar en onregelmatig. Korte baantjes heeft hij soms, maar meestal is hij werkloos. Ik snap daar niets van. Het zal toch niet zijn omdat hij een Tunesische achternaam heeft? Want hij is slim, steengoed, door en door betrouwbaar, handig en vriendelijk. Een leuke Rotterdammer, een aanwinst voor elk bedrijf, dat best wel een jonge, bekwame systeembeheerder gebruiken kan.



Hoe ik dat weet? Rafika zegt het. En dan is het zo. Voor haar steek ik mijn hand in het vuur. Heeft u misschien een baan voor Rafik? Ik verneem het graag. Weet alvast dat ik voor hem insta.